Steven Berghuis is opnieuw de grote verliezer in De Klassieker

wist zondag (opnieuw) het verschil niet te maken voor Ajax in een wedstrijd tegen Feyenoord (1-1). De 34-jarige aanvallende middenvelder kreeg het vertrouwen in de basis van hoofdtrainer Óscar García, maar mocht uiteindelijk slechts 55 minuten blijven staan. Voor Berghuis betekende het opnieuw een matige wedstrijd tegen zijn voormalig werkgever.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax. De begaafde linkspoot is sindsdien persona non grata in Rotterdam-Zuid en kon ook zondag rekenen op een vijandige ontvangst in De Kuip. Berghuis werd vanaf het eerste fluitsignaal uitgefloten door de Feyenoord-aanhang en kwam eigenlijk geen moment in zijn spel.

Zo speelde Steven Berghuis tegen Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Berghuis begon nog wel aardig aan de wedstrijd: in de zesde minuut gaf hij de bal met een fraaie hakbal mee aan de opkomende Lucas Rosa, maar diens voorzet leverde vervolgens geen gevaar op. Kort erna toonde Berghuis veel bravoure door de bal vanaf de middencirkel in één keer op het doel van Feyenoord te schieten, maar de poging van de veteraan miste richting en ging uiteindelijk naast.

Het begin van Berghuis was zo hoopvol, maar daarna viel de aanvallende middenvelder, die als hangende rechtsbuiten was begonnen, ver terug. In de veertiende minuut van de wedstrijd stormde Ajax met veel mensen af op het doel van Feyenoord, maar werd een kansrijke aanval om zeep geholpen door Berghuis, die veel te veel snelheid meegaf aan een eenvoudig passje opzij aan Rosa.

Berghuis speelde plichtmatig. Hij leed weinig balverlies, de Oranje-international voltooide 21 van de 24 passes die hij verstuurde, maar kon tegelijkertijd aanvallend geen vuist maken tegen directe tegenstander Jordan Bos. Volgens de statistieken van Opta creëerde Berghuis in de 55 minuten die hem gegeven waren twee kansen voor een teamgenoot, maar wie denkt dat het ging om opgelegde kansen, heeft het mis.

In de 23ste minuut speelde hij Mika Godts betrekkelijk eenvoudig vrij aan de linkerkant van het veld, waarna de linksbuiten van Ajax naar binnen dribbelde en een afzwaaier produceerde. En in de dertigste minuut kreeg Berghuis opnieuw een ‘gecreëerde kans’ op zijn naam staan. Ditmaal legde hij de bal over een meter of vijf breed op Godts, waarna de Belg van zo'n dertig meter aan de wandel ging en uiteindelijk vanbuiten de zestien in de handen van Timon Wellenreuther schoot.

Berghuis kon het verschil niet maken in een oersaaie eerste helft, die geen doelpunten opleverde. Aan het begin van de tweede helft werd Berghuis op rechts vrijgespeeld door Godts en zocht hij vanaf een meter of zestien met links de verre hoek. Het zwakke schot van de Ajacied werd echter nog ver voor het doel van Wellenreuther weggekopt door Anel Ahmedhodzic. García had vervolgens genoeg gezien: de Ajax-trainer instrueerde Kasper Dolberg en Rayane Bounida om zich klaar te gaan maken voor een invalbeurt.

Het duo stond vervolgens klaar aan de zijlijn toen Sean Steur Ajax in de 54ste minuut plots op voorsprong schoot met een krachtig afstandsschot: 0-1. Berghuis werd onmiddellijk daarna gewisseld, samen met Wout Weghorst. Ajax viel in het laatste halfuur ver terug en moest in de slotfase nog de gelijkmaker van Jakub Moder vanaf de strafschopstip incasseren: 1-1. Berghuis zal na afloop ongetwijfeld balen. Van het resultaat, maar waarschijnlijk ook van opnieuw een matige prestatie in een Klassieker tegen Feyenoord.

Zo presteerde Steven Berghuis eerder in De Klassieker namens Ajax

Berghuis speelde sinds zijn transfer in 2021 acht wedstrijden voor Ajax tegen Feyenoord. De eerste twee Klassiekers in Amsterdamse dienst verliepen uitstekend voor Berghuis: Ajax won in het seizoen 2021/22 in de competitie tweemaal van de Rotterdamse aartsrivaal, met respectievelijk 0-2 en 3-2. Berghuis wist in beide duels geen doelpunt of assist aan te tekenen. Sterker nog: in het thuisduel werd de creatieveling bij een 1-2 achterstand in de 69ste minuut gewisseld en wist Ajax de wedstrijd zonder hem nog volledig te kantelen.

In het seizoen 2022/23 speelde Berghuis met Ajax driemaal tegen Feyenoord, twee keer in de competitie en één keer in de halve finale van de KNVB Beker. Het uitduel in de competitie leverde voor Berghuis en Ajax een gelijkspel op (1-1), thuis werd er met 2-3 verloren. Berghuis wist in die laatste wedstrijd wel een assist te leveren bij de 1-1 van Edson Álvarez, tot nu toe zijn enige doelpuntenbijdrage in acht duels voor Ajax tegen Feyenoord Ajax won in het seizoen 2022/23 met Berghuis in de basis ook nog met 1-2 van Feyenoord in de halve finale van het bekertoernooi.

In het seizoen 2023/24 kreeg Berghuis met Ajax een fors pak slaag van zijn oude werkgever. Feyenoord veegde in speelronde zes in de Johan Cruijff ArenA de vloer aan met Berghuis en consorten (0-4). Berghuis droeg de aanvoerdersband, speelde negentig minuten en droop uiteindelijk ontgoocheld af. In speelronde 29 verloor Ajax vervolgens met liefst 6-0 in De Kuip; Berghuis miste de afstraffing door een blessure.

Vorig seizoen kwam Ajax eindelijk weer eens tweemaal als winnaar uit De Klassieker. De Amsterdammers wonnen uit met 0-2 en thuis met 2-1. Berghuis zat in De Kuip negentig minuten op de bank, thuis speelde hij 68 minuten. Net als in het seizoen 2021/22 maakte Ajax het verschil pas op het moment dat Berghuis niet meer binnen de lijnen stond: de winnende treffer van Kenneth Taylor viel in de 94ste minuut van de wedstrijd.

De 2-0 thuiszege van Ajax op Feyenoord van eerder dit seizoen maakte Berghuis niet mee vanwege een blessure. Zondag was hij wel weer van de partij, maar was hij, niet voor het eerst, niet doorslaggevend.

Berghuis staat inmiddels dus op acht wedstrijden in het shirt van Ajax tegen Feyenoord. Hij wist er vier te winnen, verloor er twee en speelde er twee gelijk. Op het eerste oog geen slechte cijfers. Feit is echter wel dat twee zeges tot stand kwamen toen Berghuis niet meer op het veld stond. Ook is zijn productie schokkend laag, met slechts één assist en nul doelpunten in acht Klassiekers tegen Feyenoord. Derhalve mag Berghuis gerust opnieuw de grote verliezer genoemd worden in De Klassieker tegen zijn voormalig broodheer.