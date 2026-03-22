De eerste helft tussen Feyenoord en Ajax (0-0 ruststand) heeft ontzettend weinig hoogtepunten opgeleverd. Supporters van beide teams en veel neutrale kijkers klagen op social media massaal over het niveau van De Klassieker.

Met name Feyenoord stond na een reeks van slechte wedstrijden onder hoogspanning voor eigen publiek. De inleiding van het duel was spectaculair: fans van de Rotterdammers stoken kort voor de aftrap veel vuurwerk af in en rondom De Kuip.

Het niveau van de wedstrijd hield vervolgens niet over. Beide teams grossierden in balverlies en grote kansen waren schaars in de eerste helft. Feyenoord was één keer echt gevaarlijk toen een inzet van Tsuyoshi Watanabe op de doellijn werd gekeerd door Jorthy Mokio, terwijl het belangrijkste wapenfeit van Ajax een betrekkelijk gevaarloze inzet van Mika Godts van afstand was.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk sprak toen het fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie voor de rust klonk van ‘een angstige en matige eerste helft aan de bal’.

Analist Kenneth Perez zei in de rust: “Het zou toch heel gek zijn als deze twee teams, die het hele seizoen kwakkelen, opeens een topwedstrijd op de mat zouden leggen, met goede keuzes op het veld, met aannames, dieptelopen, doelkansen… Dat zou heel gek zijn. Het is wel spannend. Je hebt het gevoel dat Feyenoord de bovenliggende partij is, maar hun keuzes aan de bal zijn echt krankzinnig.”

Veel andere kijkers zijn beduidend minder mild in hun bewoordingen. Op X klinkt er forse kritiek gericht aan beide teams: