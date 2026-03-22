Kijkers reageren massaal geschokt op niveau van Feyenoord - Ajax

22 maart 2026, 15:32   Bijgewerkt: 15:41
Anis Hadj-Moussa Takehiro Tomiyasu Feyenoord Ajax
2 reacties
Demen Bülbül | Redacteur

De eerste helft tussen Feyenoord en Ajax (0-0 ruststand) heeft ontzettend weinig hoogtepunten opgeleverd. Supporters van beide teams en veel neutrale kijkers klagen op social media massaal over het niveau van De Klassieker.

Met name Feyenoord stond na een reeks van slechte wedstrijden onder hoogspanning voor eigen publiek. De inleiding van het duel was spectaculair: fans van de Rotterdammers stoken kort voor de aftrap veel vuurwerk af in en rondom De Kuip.

Het niveau van de wedstrijd hield vervolgens niet over. Beide teams grossierden in balverlies en grote kansen waren schaars in de eerste helft. Feyenoord was één keer echt gevaarlijk toen een inzet van Tsuyoshi Watanabe op de doellijn werd gekeerd door Jorthy Mokio, terwijl het belangrijkste wapenfeit van Ajax een betrekkelijk gevaarloze inzet van Mika Godts van afstand was.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk sprak toen het fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie voor de rust klonk van ‘een angstige en matige eerste helft aan de bal’.

Analist Kenneth Perez zei in de rust: “Het zou toch heel gek zijn als deze twee teams, die het hele seizoen kwakkelen, opeens een topwedstrijd op de mat zouden leggen, met goede keuzes op het veld, met aannames, dieptelopen, doelkansen… Dat zou heel gek zijn. Het is wel spannend. Je hebt het gevoel dat Feyenoord de bovenliggende partij is, maar hun keuzes aan de bal zijn echt krankzinnig.”

Veel andere kijkers zijn beduidend minder mild in hun bewoordingen. Op X klinkt er forse kritiek gericht aan beide teams:

2 reacties
Reageren
2 reacties
PSV bril!
307 Reacties
416 Dagen lid
729 Likes
PSV bril!
Zet er maar paar supporters in! Die laten iig wel vuur zin.

CG
3.269 Reacties
971 Dagen lid
13.781 Likes
CG
Het was géén geweldige wedstrijd van/bij beiden!!

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
307 Reacties
416 Dagen lid
729 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zet er maar paar supporters in! Die laten iig wel vuur zin.

CG
3.269 Reacties
971 Dagen lid
13.781 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was géén geweldige wedstrijd van/bij beiden!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten
  • Vandaag, 16:29

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Vandaag, 16:29
Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Vandaag, 15:45
Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

  • Vandaag, 15:32

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

