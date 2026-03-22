Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

Feyenoord en Ajax nemen het zondagmiddag (14.30 uur) tegen elkaar op in De Klassieker. Liefst zeventien spelers moeten de beladen wedstrijd missen, waardoor trainers Robin van Persie en Óscar García moeten puzzelen. Hoe ziet een gecombineerde opstelling van beide ploegen eruit met de spelers die wél fit zijn voor Feyenoord – Ajax?

Doelman: Timon Wellenreuther

De keuze op doel is snel gemaakt: daar staat Feyenoord-captain Timon Wellenreuther. Hoewel de doelman de afgelopen weken kritiek kreeg op zijn gedrag binnen de lijnen, heeft hij een streepje voor op Maarten Paes. Door de langdurige knieblessure van Vitezslav Jaros is Paes de eerste keeper van Ajax, al maakt hij nog geen onuitwisbare indruk.

Rechtsback: Takehiro Tomiyasu

Op de rechtsbackpositie kan Feyenoord niet beschikken over Mats Deijl (schorsing), Givairo Read en Bart Nieuwkoop (blessures). De enige fitte rechtsback is Jordan Lotomba bij Feyenoord. Bij Ajax is het dit seizoen stuivertje wisselen aan de rechterkant van de defensie tussen Anton Gaaei en Lucas Rosa. De beste optie in deze combined XI is echter Takehiro Tomiyasu, die afgelopen zaterdag bij zijn eerste basisplaats tegen Sparta direct indruk maakte. Bij Ajax speelt de Japanner als linksback, maar in deze opstelling past een rol als rechtsback beter.

Centrum: Anel Ahmedhodžić en Youri Baas

In het hart van de defensie zou normaliter Tsuyoshi Watanabe de voorkeur krijgen boven Anel Ahmedhodžić, maar de Japanner is een twijfelgeval. Bij Ajax is Ko Itakura niet fit, waardoor Ahmedhodžić de voorkeur krijgt boven Josip Sutalo. Beide verdedigers kennen geen geweldig seizoen. Youri Baas is daarentegen een zekerheidje in het centrum.

Linksback: Jordan Bos

Jordan Bos is de linksback in de combined XI van Feyenoord en Ajax. De vleugelverdediger kent een prima eerste seizoen in dienst van de Rotterdammers en heeft meer krediet dan Owen Wijndal.

Controleur: Oussama Targhalline

Ook op ‘zes’ staat een speler van Feyenoord: Oussama Targhalline. Youri Regeer zou normaal gesproken zijn concurrent zijn, maar hij ontbreekt bij Feyenoord – Ajax vanwege een hamstringblessure. Het seizoen van de Marokkaan leek onlangs al voorbij, maar zijn blessure viel uiteindelijk mee: tegen Excelsior speelde hij alweer negentig minuten. Bovendien is Targhalline verder in zijn ontwikkeling dan Ajax-speler Jorthy Mokio.

Overige middenvelders: Luciano Valente en Davy Klaassen

Een logische keuze op het middenveld is Luciano Valente, die zich als vaste basisspeler prima ontwikkelt bij Feyenoord en een streepje voor heeft op de alternatieven van Ajax (zoals Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis). Davy Klaassen is de andere middenvelder in de combined XI. Hij speelde afgelopen zaterdag misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen en is bovendien aanvoerder van de Amsterdammers. Mogelijk had het middenveld er anders uitgezien als Jakub Moder het hele seizoen fit was geweest. Sean Steur zit dicht tegen een basisplaats aan, maar Valente en Klaassen hebben nog net de voorkeur.

Rechtsbuiten: Anis Hadj Moussa

Steven Berghuis is terug bij Ajax, maar moet genoegen nemen met een plek achter Anis Hadj Moussa. De vleugelaanvaller van de Rotterdammers is onomstreden in deze combined XI, wat eigenlijk ook geldt voor de andere twee aanvallers.

Spits: Ayase Ueda

Ayase Ueda kende een lastige start van 2026, maar lijkt de draad inmiddels te hebben opgepakt. In de afgelopen twee duels maakte hij vier treffers, waarmee zijn seizoenstotaal opliep tot 22 doelpunten in 25 wedstrijden. Met die cijfers is het niet onlogisch dat hij de voorkeur krijgt boven Ajax-spitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg, die samen slechts negen Eredivisie-treffers maakten.

Linksbuiten: Mika Godts

Een no-brainer in deze opstelling is Mika Godts. De Belg is, samen met Ueda, één van de uitblinkers in de Eredivisie, met negen assists en veertien treffers. Raheem Sterling lijkt zijn voornaamste concurrent, maar staat duidelijk achter Godts in de pikorde.

Combined XI - Feyenoord/Ajax

Wellenreuther; Tomiyasu, Ahmedhodžić, Baas, Bos; Targhalline, Valente, Klaassen; Hadj Moussa, Ueda, Godts.