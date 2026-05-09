Het WK 2026 gaat met veel bombarie van start. Wereldvoetbalbond FIFA bereidt volgens ingewijden drie afzonderlijke openingsceremonies voor, verspreid over Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarnaast staan er op 4 juli speciale shows gepland rond het 250-jarig bestaan van Amerika, weet The Athletic.

Voor het eerst krijgt ieder gastland een eigen openingsmoment voorafgaand aan zijn eerste groepswedstrijd. De officiële openingswedstrijd van het toernooi wordt op 11 juni gespeeld in het Azteca Stadion, waar Mexico het opneemt tegen Zuid-Afrika. De FIFA heeft daar een indrukwekkende Mexicaanse artiestenlijst samengesteld, met onder meer rockband Maná, popzanger Alejandro Fernández en Belinda. Ook Los Ángeles Azules verzorgen een optreden, terwijl de Zuid-Afrikaanse artiest Tyla eveneens onderdeel is van de show.

In Toronto trapt Canada het toernooi af met een optreden van de Canadese artiesten Michael Bublé, Alanis Morissette en Alessia Cara voorafgaand aan het duel met Bosnië-Herzegovina op 12 juni.

Later diezelfde dag staat bij de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay in het SoFi Stadium nabij Los Angeles een andere wereldster centraal. Katy Perry is door FIFA gestrikt als hoofdact. Ook rapper Future en dj Sanjoy maken deel uit van het programma. Vanuit Paraguay is zangeres Marilina Bogado toegevoegd aan de line-up.

FIFA heeft daarnaast een internationale groep artiesten klaarstaan die over de verschillende ceremonies worden verdeeld. Namen als J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna en Vegedream maken deel uit van de plannen. Ook Lisa, wereldwijd bekend van K-popgroep Blackpink, is door FIFA vastgelegd voor optredens tijdens het WK.

De openingsceremonies beginnen negentig minuten voor de aftrap. Volgens interne planningsdocumenten duurt de show in Mexico ruim zestien minuten, terwijl de ceremonies in Canada en de Verenigde Staten elk dertien minuten in beslag nemen. Daarna krijgen spelers genoeg tijd om op het veld warm te lopen.

Ook voor de WK-finale op 19 juli in het MetLife Stadium staat een grote openingsshow én een halftime-optreden gepland. Welke artiesten daar optreden, houdt FIFA voorlopig nog geheim.

‘America 250’

Naast de sportieve en muzikale omlijsting wil FIFA ook nadrukkelijk aansluiten bij de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Op 4 juli staan daarom twee speciale eerbetonen gepland voorafgaand aan de achtste finales in Philadelphia en Houston.

Hoe FIFA het Amerikaanse verhaal precies gaat vertellen, is nog onduidelijk. Wel sluit de organisatie hiermee aan bij de nationale campagne rond ‘America 250’, die stevig wordt gepromoot door president Donald Trump.

Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis heeft Trump meerdere initiatieven gelanceerd om de viering groots aan te pakken. Daaronder vallen een speciale White House Task Force 250, een nationaal gebedsevenement, de zogeheten Patriot Games en zelfs een UFC-evenement in het Witte Huis.