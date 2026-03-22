sluit een functie bij Ajax in de toekomst niet uit. De voormalig middenvelder richt zich momenteel op het vaderschap, maar zag dat oud-spelers Siem de Jong, Daniel de Ridder, Ricardo van Rhijn en Kelly Zeeman deze maand werden verwelkomd en uiteenlopende functies kregen bij Ajax.

Schöne was zaterdagavond aanwezig bij de première van de documentaire CRUIJFF in de Johan Cruijff ArenA. Hij werd door Ajax Showtime gevraagd naar een mogelijke functie bij de club. Voor de Deen komt dat voorlopig te vroeg.

“Ik vind het wel even lekker, ik ben net ook weer vader”, vertelt hij. Begin mei 2025 werd zijn dochter Bowie geboren, terwijl hij ook een tienerzoon en -dochter heeft uit een eerder huwelijk. “Ik heb nu tijd voor de kinderen. Voor nu dus even niet.”

Wel heeft Schöne meegekregen dat zijn oud-ploeggenoot Siem de Jong is aangesteld als technisch manager, ter ondersteuning van Jordi Cruijff. “Ik ben heel blij voor Siem. Die rol past hem ook goed. Net als Ricardo. Ik ben blij dat ze dat soort mensen aan de club binden. Maar voor mij is het voorlopig wel even goed zo. In de toekomst? Zeg nooit nooit.”

Op dit moment kijkt hij vanaf de zijlijn naar Ajax. Schöne hoopt op een goed resultaat tegen Feyenoord zondagmiddag. “Ik ben een positief mens. Vorige week was een voorbeeld van hoe het wel moet”, doelt hij op de 4-0 zege op Sparta Rotterdam. “Als je zo'n wedstrijd als De Klassieker op het programma hebt, is het wel lekker dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Ik hoop dat ze die lijn doorzetten. Je moet Jordi de tijd geven en ik heb er alle vertrouwen in dat hij Ajax weer op de rails gaat zetten.”