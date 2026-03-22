Ruud Gullit uitgefloten tijdens Cruijff-première in Johan Cruijff ArenA

Ruud Gullit is zaterdagavond uitgefloten tijdens de première van de docuserie Cruijff in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig international legt uit dat hij heeft leren kennen tijdens diens ene seizoen bij Feyenoord, waarna er een fluitconcert neerdaalt vanaf de tribunes.

Het is komende week tien jaar geleden dat Cruijff is overleden. Ter ere van zijn tiende sterfdag is er daarom een documentaireserie gemaakt over het leven van de grootste voetballer die Nederland heeft voortgebracht. Rondom de première in de Johan Cruijff ArenA werd er ook een vragenmomentje georganiseerd, waarbij naast Ajax-directeur en zoon Jordi Cruijff ook Ronald Koeman en Ruud Gullit aanschoven bij Hélène Hendriks.

De presentatrice richtte zich met haar eerste vraag tot Gullit: “Wat maakte Johan als speler net iets anders dan de rest?” De Europees kampioen van 1988 stelt dat Cruijff vooral een heel bijzonder mens was. “Ik heb hem natuurlijk in zijn periode meegemaakt bij Feyenoord”, haalt Gullit zijn ontmoeting met het Ajax-icoon aan. Cruijff speelde het laatste seizoen van zijn loopbaan in Rotterdam, omdat Ajax hem te oud en te duur vond. Terwijl Gullit over seizoen 1983/84 begint, daalt er een striemend neer vanaf de tribunes in de Johan Cruijff ArenA. “Het was Johan zijn keuze, niet mijn keuze”, probeert de oud-trainer er nog tegenin te brengen, waarna hij in de lach schiet.

Later in het gesprek geeft Gullit aan ‘dankbaar’ te zijn met Cruijff te hebben samengespeeld. “Ik denk dat mijn carrière daardoor in een stroomversnelling is geraakt.” Deze woorden kunnen het aanwezige publiek wel bekoren, waarna er luid applaus klinkt. “Ik heb een seizoen met hem gespeeld, je weet wel waar”, doelt hij even later opnieuw op Feyenoord, waarna de aanwezigen beginnen te lachen. “We werden kampioen en wonnen ook nog de beker”, haalt Gullit aan, waardoor er opnieuw een fluitconcert klinkt.

