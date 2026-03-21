Frenkie de Jong lijkt qua spel op Johan Cruijff, zo stelt FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta voor de camera’s van Vandaag Inside. Volgens de Catalaan bewaakt de middenvelder de essentie van het spel dat Barça speelt door de inbreng van Cruijff.
Laporta wordt zaterdagavond rondom de première van Cruijff, de documentaireserie ter ere van de tiende sterfdag van Johan Cruijff, gevraagd naar zijn De Jong, die binnenkort de Nederlander kan worden met de meeste wedstrijden voor Barcelona. “Frenkie doet mij soms denken aan Johan”, begint Laporta.
“De Nederlandse stijl van voetbal, de school van Johan Cruijff, de stijl die Barcelona hanteert dankzij Johan, Frenkie de Jong bewaakt de essentie daarvan”, gaat de voorzitter van de Spaanse koploper verder. “Voor mij is hij heel belangrijk in ons team.” Laporta somt vervolgens nog een aantal andere Nederlanders op die in het verleden waardevol zijn geweest voor Barça, zoals Phillip Cocu en Ronald Koeman. “De connectie tussen Nederlanders en Barcelona is geweldig”, aldus de voorzitter.
Laporta geeft aan het ‘heel speciaal’ te vinden om bij de première aanwezig te zijn. “Johan was een referentie in mijn leven. Ik ontmoette hem toen ik elf jaar oud was en hij zal voor altijd bij me blijven.” De Spanjaard noemt het ‘bijzonder’ dat het al tien jaar is sinds het overlijden van Cruijff. “Maar dat klopt eigenlijk niet. Johan is sinds zijn overlijden namelijk in ons leven gebleven en hij zal bij elke beslissing die we nemen bij ons blijven. Als we aan een speler denken, vraag ik me altijd af wat Johan zou zeggen en denken. Hij is een referentie voor ons.”
ik ben geen fan van frenkie de jong..die jongen roept al jaren dat hij basisspeler is maar loopt elke prijs mis..soms lijkt t net alsof barcalona niet kan winnen omdat hij er speelt..ik bedoel de champions league gaat barca echt niet winnen op een of andere manier..ja niet alleen de jong hoor..een 17 jarig ventje jamal versus harry kane vs mbape??nee ik geef barca dit jaar geen kans
