Laporta: ‘De Jong doet mij denken aan Cruijff’

21 maart 2026, 22:36
2 reacties
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Frenkie de Jong lijkt qua spel op Johan Cruijff, zo stelt FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta voor de camera’s van Vandaag Inside. Volgens de Catalaan bewaakt de middenvelder de essentie van het spel dat Barça speelt door de inbreng van Cruijff.

Laporta wordt zaterdagavond rondom de première van Cruijff, de documentaireserie ter ere van de tiende sterfdag van Johan Cruijff, gevraagd naar zijn De Jong, die binnenkort de Nederlander kan worden met de meeste wedstrijden voor Barcelona. “Frenkie doet mij soms denken aan Johan”, begint Laporta.

“De Nederlandse stijl van voetbal, de school van Johan Cruijff, de stijl die Barcelona hanteert dankzij Johan, Frenkie de Jong bewaakt de essentie daarvan”, gaat de voorzitter van de Spaanse koploper verder. “Voor mij is hij heel belangrijk in ons team.” Laporta somt vervolgens nog een aantal andere Nederlanders op die in het verleden waardevol zijn geweest voor Barça, zoals Phillip Cocu en Ronald Koeman. “De connectie tussen Nederlanders en Barcelona is geweldig”, aldus de voorzitter.

‘Johan is na zijn overlijden in ons leven gebleven’

Laporta geeft aan het ‘heel speciaal’ te vinden om bij de première aanwezig te zijn. “Johan was een referentie in mijn leven. Ik ontmoette hem toen ik elf jaar oud was en hij zal voor altijd bij me blijven.” De Spanjaard noemt het ‘bijzonder’ dat het al tien jaar is sinds het overlijden van Cruijff. “Maar dat klopt eigenlijk niet. Johan is sinds zijn overlijden namelijk in ons leven gebleven en hij zal bij elke beslissing die we nemen bij ons blijven. Als we aan een speler denken, vraag ik me altijd af wat Johan zou zeggen en denken. Hij is een referentie voor ons.”

VIDEO - FC Barcelona-president Joan Laporta ziet overeenkomst: ‘De Jong herinnert ons soms aan Cruijff’

Voor de 1 een compliment, voor de ander een belediging. Soms lijkt Frenkie op Johan Cruijff… ja wanneer dan precies? Als Joan Laporta een goed glas op heeft?

vleermuis
585 Reacties
1.272 Dagen lid
1.581 Likes
vleermuis
ik ben geen fan van frenkie de jong..die jongen roept al jaren dat hij basisspeler is maar loopt elke prijs mis..soms lijkt t net alsof barcalona niet kan winnen omdat hij er speelt..ik bedoel de champions league gaat barca echt niet winnen op een of andere manier..ja niet alleen de jong hoor..een 17 jarig ventje jamal versus harry kane vs mbape??nee ik geef barca dit jaar geen kans

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
785 Reacties
135 Dagen lid
1.897 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voor de 1 een compliment, voor de ander een belediging. Soms lijkt Frenkie op Johan Cruijff… ja wanneer dan precies? Als Joan Laporta een goed glas op heeft?

vleermuis
585 Reacties
1.272 Dagen lid
1.581 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik ben geen fan van frenkie de jong..die jongen roept al jaren dat hij basisspeler is maar loopt elke prijs mis..soms lijkt t net alsof barcalona niet kan winnen omdat hij er speelt..ik bedoel de champions league gaat barca echt niet winnen op een of andere manier..ja niet alleen de jong hoor..een 17 jarig ventje jamal versus harry kane vs mbape??nee ik geef barca dit jaar geen kans

Johan Cruijff

Johan Cruijff
Leeftijd: 78 jaar (25 apr. 1947)
Positie: Middenvelder

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Villarreal
29
20
58
4
Atlético
28
22
57
5
Betis
28
8
44

