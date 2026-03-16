Joan Laporta blijft de president van FC Barcelona. Na een maandenlange campagne kwam de huidige voorzitter zondag als de grote winnaar uit de bus bij de verkiezingen. Volgens de definitieve uitslag is het verschil met zijn uitdager Víctor Font groot, waardoor Laporta met veel vertrouwen aan zijn nieuwe termijn bij de Catalaanse grootmacht kan beginnen.

De strijd om de voorzittersstoel ging er de afgelopen tijd hard aan toe. Font probeerde de stemmen van de leden te winnen met de belofte om Erling Haaland naar de club te halen, maar die bewering werd al snel ontkracht door de zaakwaarnemer van de Noorse spits. Ook clubicoon Xavi mengde zich in de strijd door beschuldigingen te uiten aan het adres van Laporta. Ondanks het moddergooien over en weer bleek de achterban van de Catalanen massaal achter de zittende president te staan, die zijn overwinning gisteren vierde met een opvallend dansje voor de camera's.

Laporta, die bekendstaat om zijn extraverte persoonlijkheid, liet via de officiële kanalen van de club weten dolblij te zijn met het mandaat dat hij heeft gekregen. De president kijkt met veel optimisme naar de nabije toekomst van de club. "Dit is een klinkend resultaat en het geeft ons enorm veel kracht. Zoveel kracht dat we niet te stoppen zijn", zo sprak de dolgelukkige winnaar na het bekendmaken van de uitslag.

Voor Víctor Font waren de druiven zuur. De uitdager had op meer gehoopt, maar feliciteerde zijn rivaal nadat de stemmen waren geteld. "Hij is de verkozen voorzitter en zijn overwinning bij de verkiezingen is overduidelijk. We hebben niet de resultaten behaald die we verwachtten, dat is duidelijk, en ik had graag een hogere opkomst gezien", aldus Font. Ondanks de nederlaag denkt hij nog niet aan stoppen. "We moeten moderniseren. We zijn verdrietig, want we hadden hoge verwachtingen. Ik feliciteer Laporta. Is dit het einde? Het is te vroeg".

Font benadrukte dat hij zich zal blijven inzetten voor zijn visie op de club, ook al is hij momenteel niet aan de macht. "We verdedigen een nobele zaak, een ander Barça, en ik zal blijven werken om van Barça te maken wat ik voor ogen heb. We hebben de analyse nog niet gemaakt, maar het sportieve resultaat telt, en de terugkeer naar Camp Nou is ook belangrijk, ook al loopt er nog van alles mis", vervolgde hij zijn relaas over de toekomst van de club.

Terwijl de rust in de bestuurskamer lijkt terug te keren, gaat het de club op sportief vlak voor de wind. FC Barcelona staat momenteel eerste met 70 punten uit 28 wedstrijden, waarmee het vier punten voorsprong heeft op achtervolger Real Madrid. Woensdag kan het zich tegen Newcastle United verzekeren van een plekje in kwartfinales van de Champions League. Met de herverkiezing van Laporta hoopt de club de ingezette lijn door te trekken, zowel op het veld als bij de verdere terugkeer naar het eigen stadion in het hart van de stad.