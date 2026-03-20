Youri Mulder noemt vervolgstap Kees Smit en wordt keihard uitgelachen

lijkt na dit seizoen toe aan de volgende stap in zijn carrière. Het AZ-talent, dat donderdagavond indruk maakte tegen Sparta Praag (0-4), verwacht zelf ook een transfer in de zomer. Bij Ziggo Sport speculeren Khalid Boulahrouz en Youri Mulder over een geschikte competitie voor de twintigjarige middenvelder. Een stap naar Real Madrid óf de Premier League wordt afgeraden.

Smit drukte donderdag zijn stempel bij AZ, met twee assists tegen Sparta Praag. Mede daardoor bereikten de Alkmaarders op kinderlijk eenvoudige wijze de kwartfinales van de Conference League. Na afloop gaf de middenvelder toe dat hij komende zomer mogelijk een transfer wil maken. Een langer verblijf bij AZ sluit hij niet volledig uit, al klinkt daar weinig overtuiging in door. “Ja, dat zou kunnen. In principe kan dat, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.”

In de afgelopen transferperiodes werden bedragen van rond de zestig miljoen euro genoemd voor Smit. “Er worden absurde bedragen genoemd en ik snap dat mensen het daar niet mee eens zijn, of het heel veel geld vinden. Dat vind ik zelf ook. Ik zie het allemaal wel, en jullie zien het ook”, blijft hij nuchter.

Géén Premier League of Real Madrid

In de nabeschouwing van Ziggo Sport praten Boulahrouz en Mulder over een vervolgstap voor Smit. “Het zou niet verstandig zijn om direct naar een absolute topclub te gaan, waar je op de bank terechtkomt. Al is dat misschien verleidelijk. Áls je dan toch naar een absolute topclub gaat, zou dat er een moeten zijn waar ze ook echt jonge spelers inzetten”, zegt Mulder.

Noa Vahle vraagt om een voorbeeld. “Real Madrid. Dat doen ze daar ook wel”, zegt Mulder, die wordt uitgelachen door Boulahrouz. “Nee, die niet”, corrigeert de oud-spits zich. “FC Barcelona doet dat wel.”

Boulahrouz denkt dat Smit ‘genoeg keus’ zal hebben bij het kiezen van zijn nieuwe club. “Met zijn voetbalintelligentie kan hij overal op het middenveld spelen, maar hij moet spelen in een voetballende ploeg zoals Barcelona.”

Een fysieke competitie past volgens Mulder niet bij Smit. “Niet Engeland, Duitsland of Italië. Hij is fysiek wel goed, maar Smit is echt een voetballer. Ik denk dat Spanje het best bij hem past.”