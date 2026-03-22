Live voetbal

Davy Klaassen blikt terug op Klassieker van 5 april 2023: ‘Triest’

22 maart 2026, 07:55
Ajax-speler Davy Klaassen treurt tijdens de 0-3 nederlaag tegen NEC
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De Klassieker van 5 april 2023 staat nog altijd op het netvlies van Davy Klaassen. In de met 1-2 gewonnen bekerwedstrijd kreeg de middenvelder een aansteker op zijn hoofd vanuit het Feyenoord-publiek. Tegenover het Algemeen Dagblad staat Klaassen daar nogmaals bij stil.

Het AD blikt zaterdag terug op enkele Klassiekers die Klaassen speelde. Een daarvan was in 2023, toen Ajax in De Kuip doorstootte naar de finale van de KNVB Beker. Dat duel werd destijds ontsierd door het aansteker-incident in de 62 minuut: tijdens een opstootje kreeg Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd, waarna hij hevig bloedde.

Klaassen over Feyenoord-fan: 'Triest'

Artikel gaat verder onder video

“De aansteker. Ja, triest eigenlijk. Ik ging naar Dusan Tadic en Orkun Kökçü om ze rustig te houden. Ineens kreeg ik een ding op mijn hoofd”, blikt Klaassen terug. “Ik voelde meteen dat het iets scherps was. Daarna werd ik vooral boos. Het was een mix van pijn, woede en uiteindelijk: wat moeten we hier nou weer mee?”

Klaassen voelde in eerste instantie niet dat het een aansteker was. “Ik dacht eerst aan een steentje of zo. We gingen naar binnen. Daar kon ik even zitten. Maar eenmaal buiten had ik nog last van mijn hoofd. Dat felle licht in mijn ogen. Ik moest weer naar binnen”, zegt de huidige aanvoerder van Ajax.

Excuses van Te Kloese en Slot

Onder meer Dennis te Kloese en Arne Slot boden direct excuses aan bij Klaassen. “Sipke Hulshoff (toen assistent-trainer van Feyenoord red.), die ik kende van Oranje, stuurde ook een berichtje. Ik houd van rivaliteit, maar dit was wel een stap die ik niet eerder had gezien.”

Ook de momenten waarop Ajax arriveert bij het stadion zorgen voor gemengde gevoelens bij Mister 1-0. “Dan kijk je naar buiten en zie je een hele menigte. Het heeft wel iets, dat opwachten. Dat hoort ook bij de rivaliteit, vind ik. Maar met kinderen daar gaan staan wachten en schelden, dat zou ik dus nooit doen. Zoveel haat heb ik bij Werder Bremen, Everton en Internazionale niet gezien.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
  • di 17 maart, 20:34
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
26
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws