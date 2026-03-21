Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

Sjaak Swart is niet bepaald te spreken over de huidige selectie van Ajax, zo laat hij weten bij Studio Sedee. Mister Ajax vindt vijf spelers niet goed genoeg voor het niveau waarnaar de Amsterdammers streven. De voormalig voetballer heeft vertrouwen in een ommekeer onder nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff.
Swart gelooft erin dat Cruijff de Amsterdammers weer terug naar de top krijgt en vindt zijn aanstelling ‘fantastisch’. “Ik heb hem ook geboren zien worden. Ik heb dat allemaal een beetje meegemaakt, omdat ik ook ging kijken. Ik was altijd de enige die naar Johan ging kijken”, zegt de inmiddels 87-jarige oud-rechtsbuiten.
Swart denkt dat de nieuwe td het goed gaat doen bij Ajax. “Omdat hij er verstand van heeft. Dat merk je aan bepaalde ingrepen al. Je ziet snel of iemand het goed doet of niet goed doet. Dan kan je vriendjes blijven, maar het voetballen gaat gewoon door”, zegt het clubicoon van de huidige nummer vier van de Eredivisie.
Mister Ajax is absoluut niet te spreken over het huidige spelersmateriaal van de Amsterdammers. “Zoals nu bij Ajax, vind ik persoonlijk, zitten er vijf spelers bij die waren vroeger niet aangenomen. Het is niet dat ik een hekel heb aan die jongens, maar ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat iedereen dat zegt”, aldus Swart, die geen namen wil noemen.
Swart vervolgt: “Iedereen weet dat het er vijf of zes zijn. Dat is geen echte kwaliteit. Ze kunnen wel voetballen, maar niet voor het niveau van Ajax.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
