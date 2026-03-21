Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

Sjaak Swart is niet bepaald te spreken over de huidige selectie van Ajax, zo laat hij weten bij Studio Sedee. Mister Ajax vindt vijf spelers niet goed genoeg voor het niveau waarnaar de Amsterdammers streven. De voormalig voetballer heeft vertrouwen in een ommekeer onder nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff.

Swart gelooft erin dat Cruijff de Amsterdammers weer terug naar de top krijgt en vindt zijn aanstelling ‘fantastisch’. “Ik heb hem ook geboren zien worden. Ik heb dat allemaal een beetje meegemaakt, omdat ik ook ging kijken. Ik was altijd de enige die naar Johan ging kijken”, zegt de inmiddels 87-jarige oud-rechtsbuiten.

Artikel gaat verder onder video

Swart denkt dat de nieuwe td het goed gaat doen bij Ajax. “Omdat hij er verstand van heeft. Dat merk je aan bepaalde ingrepen al. Je ziet snel of iemand het goed doet of niet goed doet. Dan kan je vriendjes blijven, maar het voetballen gaat gewoon door”, zegt het clubicoon van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Ajax-icoon kraakt zes spelers

Mister Ajax is absoluut niet te spreken over het huidige spelersmateriaal van de Amsterdammers. “Zoals nu bij Ajax, vind ik persoonlijk, zitten er vijf spelers bij die waren vroeger niet aangenomen. Het is niet dat ik een hekel heb aan die jongens, maar ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat iedereen dat zegt”, aldus Swart, die geen namen wil noemen.

Swart vervolgt: “Iedereen weet dat het er vijf of zes zijn. Dat is geen echte kwaliteit. Ze kunnen wel voetballen, maar niet voor het niveau van Ajax.”