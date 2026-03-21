Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

21 maart 2026, 10:22
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Sjaak Swart is niet bepaald te spreken over de huidige selectie van Ajax, zo laat hij weten bij Studio Sedee. Mister Ajax vindt vijf spelers niet goed genoeg voor het niveau waarnaar de Amsterdammers streven. De voormalig voetballer heeft vertrouwen in een ommekeer onder nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff.

Swart gelooft erin dat Cruijff de Amsterdammers weer terug naar de top krijgt en vindt zijn aanstelling ‘fantastisch’. “Ik heb hem ook geboren zien worden. Ik heb dat allemaal een beetje meegemaakt, omdat ik ook ging kijken. Ik was altijd de enige die naar Johan ging kijken”, zegt de inmiddels 87-jarige oud-rechtsbuiten.

Swart denkt dat de nieuwe td het goed gaat doen bij Ajax. “Omdat hij er verstand van heeft. Dat merk je aan bepaalde ingrepen al. Je ziet snel of iemand het goed doet of niet goed doet. Dan kan je vriendjes blijven, maar het voetballen gaat gewoon door”, zegt het clubicoon van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Ajax-icoon kraakt zes spelers

Mister Ajax is absoluut niet te spreken over het huidige spelersmateriaal van de Amsterdammers. “Zoals nu bij Ajax, vind ik persoonlijk, zitten er vijf spelers bij die waren vroeger niet aangenomen. Het is niet dat ik een hekel heb aan die jongens, maar ze zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat iedereen dat zegt”, aldus Swart, die geen namen wil noemen.

Swart vervolgt: “Iedereen weet dat het er vijf of zes zijn. Dat is geen echte kwaliteit. Ze kunnen wel voetballen, maar niet voor het niveau van Ajax.”

dilima1966
3.378 Reacties
1.013 Dagen lid
16.803 Likes
dilima1966
Sjaak Swart loopt een beetje achter altijd als het te laat is komt swart met ze opmerking dat wisten we 20 wedstrijden terug al

K. Daffie
174 Reacties
928 Dagen lid
880 Likes
K. Daffie
@dilima1966 Ik denk dat Sjaak het ook wel zag 20 wedstrijden terug.

Baggio
127 Reacties
787 Dagen lid
657 Likes
Baggio
fossiel

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

