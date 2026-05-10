Barcelona wint Clásico en heeft 29ste landstitel definitief binnen

10 mei 2026, 22:59   Bijgewerkt: 23:10
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona heeft zich zondagavond dankzij een 2-0 zege in de Clásico tegen Real Madrid verzekerd van de 29ste landstitel in de clubgeschiedenis. De Catalanen maakten in het eerste kwart van het duel al het verschil, door fraaie treffers van Marcus Rashford en Ferran Torres.

Barcelona-trainer Hansi Flick ontving daags voor de wedstrijd het trieste bericht dat zijn vader was overleden. De Duitser nam desondanks 'gewoon' plaats op de bank. In zijn basisopstelling ruimde Flick, net als de afgelopen weken, geen ruimte in voor Frenkie de Jong, omdat het middenveld gevormd werd door Gavi, Pedri en Dani Olmo. Voorin ontbrak Lamine Yamal vanwege een blessure; waardoor Marcus Rashford als rechtsbuiten werd opgesteld en Fermín López vanaf links mocht starten. In de spits kreeg Ferran Torres de voorkeur boven Robert Lewandowski.

Bij Real, dat een dramatische week achter de rug had, bleek Kylian Mbappé tóch niet voldoende hersteld om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Trainer Álvaro Arbelo koos op het middenveld wél voor Aurélien Tchouaméni. De Fransman was donderdag in de kleedkamer betrokken bij een vechtpartij met ploeggenoot Federico Valverde, die daarbij een hoofdwond opliep die hem zo'n twee weken aan de kant houdt. Beide vechtersbazen kregen een boete van liefst een half miljoen euro opgelegd, maar Tchouaméni werd dus wel opgesteld.

Na tien minuten spelen liet Rashford Camp Nou voor de eerste keer juichen. De Engelsman mocht na een overtreding nét buiten de zestien van Antonio Rüdiger aanleggen voor een vrije trap en schoot 'm fraai met rechts richting de verre kruising. Thibaut Courtois stond in de verre hoek opgesteld, maakte een pasje naar links en was daardoor te laat bij de bal die rechts van hem binnenvloog: 1-0. Nog geen tien minuten later lag ook de tweede Barcelona-goal in het net. Fermín López leidde hem in met een voorzet vanaf links, die door Olmo op acrobatische wijze bij Ferran Torres werd bezorgd. De spits joeg de bal vervolgens overtuigend in de hoek langs de kansloze Courtois. Beide doelpuntenmakers zochten na hun treffer Flick op.

Na de 2-0 kreeg Real één grote kans om voor rust wat terug te doen, toen Gonzálo García vijf minuten na de goal van Torres op het doel af kon. De aanvaller schoot de bal langs de uitkomende Joan García in het zijnet. Barcelona creëerde tegen het einde van de eerste helft nog een twee grote mogelijkheden om er nog een derde doelpunt bij te prikken. Courtois weerhield Rashford echter na een uitstekende dieptepass van Ferran Torres met de vingertoppen van zijn tweede goal van de avond, waarna Olmo uit de daardoor ontstane hoekschop met een volley vanuit kansrijke positie een metertje naast schoot.

Kort na rust kwam de spanning in één klap naar buiten, toen beide teams verwikkeld raakten in een opstootje. Scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández loste het op met gele kaarten voor zowel Raúl Asencio (Real) als Olmo (Barcelona). Het tempo op het veld zakte daarna wat terug, wat ertoe leidde dat er een stuk minder gevaar voor beide doelen werd gecreëerd. Ferran Torres ontsnapte kort na het opstootje één keer aan zijn bewaker, maar Courtois maakte zijn inzet knap onschadelijk met de voet. Aan de overkant dacht Real even aan een penalty toen Bellingham in de zestien naar de grond ging na contact met Eric García, maar de arbitrage ging er niet in mee.

In het laatste halfuur sloeg zowel Flick als Arbeloa aan het wisselen, wat de snelheid van de wedstrijd ook al niet ten goede kwam. Onder meer De Jong - die direct de aanvoerdersband omgeschoven kreeg - en de van een blessure herstelde Raphinha maakten bij Barcelona hun entree, even later gevolgd door Lewandowski. De Pool kreeg in de slotfase twee kansjes om zijn doelpunt mee te pikken, maar stuitte telkens op Courtois. Daardoor bleef het bij 2-0, waardoor Barcelona de titel definitief binnen had.

Barcelona - Real Madrid

Barcelona
2 - 0
Real Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal
35
25
69
4
Atlético
35
20
63
5
Betis
35
11
54

