Guus Til lacht Martin van den Kerkhof vierkant uit om bizarre uitleg van arbiter

heeft zondag na het uitduel van PSV bij Go Ahead Eagles (1-4 zege) onthuld wat Martin van den Kerkhof tegen hem zei, nadat de scheidsrechter het advies van de VAR om een strafschop aan PSV toe te kennen niet volgde. De middenvelder van PSV kan alleen maar lachen om de uitleg die Van den Kerkhof hem gaf.

PSV dacht zondag in de eerste tien minuten van de wedstrijd een strafschop te krijgen, nadat Joris Kramer in de zestien van Go Ahead Eagles overduidelijk op de voet van Til ging staan. Van den Kerkhof vond het zelf geen strafschop waard, maar de arbiter werd vervolgens naar het VAR-scherm geroepen door videoscheidsrechter Ingmar Oostrom.

Van den Kerkhof keek het moment een aantal keer terug, maar besloot bij zijn initiële beslissing te blijven en kende geen strafschop toe aan PSV. Later in de eerste helft legde de scheidsrechter de bal aan de overzijde wel op de stip, toen Kiliann Sildillia Oliver Breum in de rug liep.

Til praat na afloop voor de camera van ESPN over de vermeende overtreding van Kramer op hem. “Die spelers van Go Ahead kwamen naar me toe en zeiden: je bent al kampioen, waarom doe je dit? Ik zei: ik ga echt niet vrijwillig naar de grond of zo.”

“Ik heb ook met Joris samengespeeld (bij AZ, red.), dus ik wil hem ook niet naaien”, vervolgt de PSV’er. “Hij gaat ook niet op mijn voet staan, maar gewoon echt op mijn enkel. Als ik blijf staan, kan ik de bal ook gewoon aannemen. Dus het is niet zo dat de bal niet bespeelbaar was of zo. Dus ja, ik vind het een beetje vreemd eerlijk gezegd. “

“Ik zei tegen de scheidsrechter: was dit geen penalty?”, gaat Til verder. “Hij zei: ja, een scheidsrechter die het boekje volgt, zou hier een penalty voor geven. Maar ik voel de wedstrijd aan. Wat dat betekent weet ik niet. Vervolgens geeft hij wel een penalty aan Go Ahead.”

Til kan zijn lach vervolgens niet onderdrukken en laat duidelijk merken wat vindt van de uitleg van Van den Kerkhoff: “Dus ik weet niet hoe hij de wedstrijd vandaag aanvoelde. Ik kan zijn uitleg op zich wel snappen, maar dan moet het wel consequent zijn. Dan zou je hem ook aan onze kant niet moeten geven”, besluit de middenvelder van PSV.

— ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2026