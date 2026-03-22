Kijkers verbijsterd door reclameblok tijdens Feyenoord - Ajax op ESPN

22 maart 2026, 14:51
Steven Berghuis
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De uitzending van Feyenoord - Ajax kende zondagmiddag korte tijd wat technische problemen. Midden in de eerste helft werd geschakeld naar een reclameblok.

Het ging mis na 14:57 minuten op ESPN2. Er was plots een teaser te zien van de aankomende interlands van Jong Oranje. Op minuut 15:15 keerde het beeld van De Klassieker weer terug, dus de kijker miste 'slechts' 18 seconden.

Toch zijn de reacties op sociale media niet mals. Er komen tientallen reacties binnen op X over het moment. "Euhm, reclame tijdens een wedstrijd? Wat is dat voor een onzin!!! Betalen we nog niet genoeg?”, schrijft een fan verontwaardigd.

“Misschien een zenuwachtige PSV’er achter de knoppen daar?”, grapte Ajax Life, terwijl anderen speculeren over een menselijke fout in de regiekamer: “Iemand drukt op de verkeerde knop?” en “Daar drukte iemand op de verkeerde knop."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 10:22
ÉCHT SHANDALIG!!

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.269 Reacties
971 Dagen lid
13.781 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ÉCHT SHANDALIG!!

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Vandaag, 16:29
Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

Drie Feyenoorders en één Ajacied krijgen forse kritiek in pauze Klassieker

  • Vandaag, 15:32
Kijkers reageren massaal geschokt op niveau van Feyenoord - Ajax

Kijkers reageren massaal geschokt op niveau van Feyenoord - Ajax

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

