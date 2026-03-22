Kijkers verbijsterd door reclameblok tijdens Feyenoord - Ajax op ESPN

De uitzending van Feyenoord - Ajax kende zondagmiddag korte tijd wat technische problemen. Midden in de eerste helft werd geschakeld naar een reclameblok.

Het ging mis na 14:57 minuten op ESPN2. Er was plots een teaser te zien van de aankomende interlands van Jong Oranje. Op minuut 15:15 keerde het beeld van De Klassieker weer terug, dus de kijker miste 'slechts' 18 seconden.

Toch zijn de reacties op sociale media niet mals. Er komen tientallen reacties binnen op X over het moment. "Euhm, reclame tijdens een wedstrijd? Wat is dat voor een onzin!!! Betalen we nog niet genoeg?”, schrijft een fan verontwaardigd.

“Misschien een zenuwachtige PSV’er achter de knoppen daar?”, grapte Ajax Life, terwijl anderen speculeren over een menselijke fout in de regiekamer: “Iemand drukt op de verkeerde knop?” en “Daar drukte iemand op de verkeerde knop."