Kijkers verbijsterd door reclameblok tijdens Feyenoord - Ajax op ESPN

De uitzending van Feyenoord - Ajax kende zondagmiddag korte tijd wat technische problemen. Midden in de eerste helft werd geschakeld naar een reclameblok.
Het ging mis na 14:57 minuten op ESPN2. Er was plots een teaser te zien van de aankomende interlands van Jong Oranje. Op minuut 15:15 keerde het beeld van De Klassieker weer terug, dus de kijker miste 'slechts' 18 seconden.
Toch zijn de reacties op sociale media niet mals. Er komen tientallen reacties binnen op X over het moment. "Euhm, reclame tijdens een wedstrijd? Wat is dat voor een onzin!!! Betalen we nog niet genoeg?”, schrijft een fan verontwaardigd.
“Misschien een zenuwachtige PSV’er achter de knoppen daar?”, grapte Ajax Life, terwijl anderen speculeren over een menselijke fout in de regiekamer: “Iemand drukt op de verkeerde knop?” en “Daar drukte iemand op de verkeerde knop."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
