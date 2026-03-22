Robin van Persie kan zich niet vinden in snoeiharde kritiek op Feyenoord - Ajax

Robin van Persie staat zondag na de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) betrekkelijk tevreden voor de camera van ESPN. De hoofdtrainer van de Rotterdammers is van mening dat er meer in had gezeten voor zijn ploeg, maar strooit ook met complimenten.

Ajax wist kort na rust op voorsprong te komen in De Kuip dankzij een fraai afstandsschot van Sean Steur. Dankzij een rake strafschop van Jakub Moder wist Feyenoord in de slotfase echter toch nog een gelijkspel uit het vuur te trekken. Daardoor blijft het team van Van Persie betrekkelijk comfortabel tweede staan in de Eredivisie: de voorsprong op NEC en Ajax bedraagt respectievelijk drie en vijf punten.

“Als je terugkomt in de wedstrijd, is dat een goed teken”, zegt Van Persie na afloop voor de camera van ESPN in gesprek met verslaggever Vincent Schildkamp. “Als je kijkt naar het hele spelbeeld, heb ik het idee dat er misschien iets meer in had gezeten. We hebben één schot op doel weggegeven en dat was ook meteen een doelpunt. Daar komt dat gevoel vandaan.”

Feyenoord incasseerde overigens niet één, maar twee schoten op doel. In de eerste helft moest doelman Timon Wellenreuther namelijk nog redden op een afstandspoging van Mika Godts.

Van Persie is tevreden over het spel van zijn elftal en deelt ook een compliment uit aan de supporters van Feyenoord. Vorige week na het thuisduel met Excelsior (2-1 zege) was de oefenmeester nog kritisch op het Legioen. “Als je naar de hele wedstrijd: onze jongens hebben qua passie, strijd en beleving gegeven wat we vooraf vragen. En niet alleen onze jongens: de supporters waren fantastisch, zoals het hoort te zijn. Dat vond ik heel mooi om te zien. Het is dus ook richting de supporters een groot compliment”, zegt Van Persie.

Tijdens en na de wedstrijd klonk er veel kritiek op het niveau van de wedstrijd. Beide teams grossierden in balverlies en creëerden amper kansen. “Het is toch de grootste wedstrijd van het Nederlandse voetbal: een topwedstrijd. Kun je je voorstellen dat de neutrale kijker toch een beetje teleurgesteld de tv uitzet na deze wedstrijd?”, vraagt Schildkamp aan Van Persie.

“Ik denk persoonlijk van niet”, reageert de Feyenoord-coach. “Ik hoop ook van niet. Als je ziet hoeveel strijd en passie er is geleverd en hoe hard de jongens hebben gewerkt: dat hoort bij zo’n wedstrijd als Feyenoord - Ajax. De sfeer was fantastisch. Ze hebben twee goals gezien. Dat hadden er in mijn ogen ook iets meer kunnen zijn, en dan met name aan onze kant. Maar ik vond dit een hele mooie Feyenoord - Ajax, als je naar het hele beeld kijkt.”

“Natuurlijk heb je ook fases in de wedstrijd dat het misschien iets slordiger is, maar dat heeft in dit geval ook te maken met Ajax, dat ervoor koos om iets in te zakken”, vervolgt Van Persie. “Daardoor werden de ruimtes iets kleiner. Het is niet makkelijk om daardoorheen te voetballen. In fases, zeker rond minuut 70 tot 75, hadden we een aantal aanvallen achter elkaar. Dat is wat je nog meer wil zien. In die fase waren wij wat sterker aan de bal en konden we aanval na aanval hebben. Dat wil je vaker zien in zo’n tweede helft. Op een gegeven moment kwamen we in de tweede helft iets te vaak in die slordige momenten terecht.”