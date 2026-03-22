Danny Makkelie gaf zondag een gele kaart vanwege een schwalbe in de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). Het lijkt er echter op dat de scheidsrechter daarmee een onjuiste beslissing nam.

In de 73ste minuut van de wedstrijd kwam Hadj Moussa in balbezit aan de rechterkant van het veld. De rechtsbuiten zocht zijn directe tegenstander Owen Wijndal op en kreeg vervolgens ook te maken met Mika Godts. Laatstgenoemde stak zijn been uit en wist de Feyenoorder van de bal te zetten.

Hadj Moussa ging vervolgens naar de grond en keek smekend naar Makkelie. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen, maar floot een kleine twee seconden later op zijn fluitje en toonde Hadj Moussa een gele kaart vanwege een schwalbe.

Hadj Moussa kon zijn ogen niet geloven en maakte meteen met zijn handen een ‘VAR-gebaar’. In de herhaling was te zien hoe Godts zijn rechtervoet uitstak en contact maakte met de linkervoet van Hadj Moussa, waarna de Feyenoorder ten val kwam. “Er is in ieder geval contact”, zei ESPN-commentator Mark van Rijswijk bij het zien van de herhaling. Makkelie en de rest van het arbitrale team wilden echter niets weten van een strafschop.

In de nabeschouwing werd het moment vervolgens nog eens uitgelicht door het analistengilde van ESPN. Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn het er unaniem over eens dat Makkelie een fout maakte door Hadj Moussa geel te geven. “Het was geen schwalbe”, oordeelt Kwakman, die eraan toevoegt: “Maar het was ook geen penalty.”

Kwakman geeft aan dat hij Makkelie ‘wel enigszins kan begrijpen’. “Hadj Moussa heeft deze wedstrijd natuurlijk acht keer op de grond gelegen. Op een gegeven moment denk je als scheids: ik ben er wel klaar mee!”

“Godts raakt meer de voet dan de bal toch?”, zegt Perez. “Het is licht. Hij hoeft van mij geen penalty te geven, maar het is ook geen schwalbe. Het is meer een penalty dan een schwalbe.”

Kwakman: “Ik vind het ook geen schwalbe nee. Godts neemt hier wel een risico, want als de VAR écht kwaad wil zegt hij: er is contact! Als de scheidsrechter fluit, draait de VAR het nooit terug. Maar ik had het idee dat Makkelie vandaag niet ging fluiten voor Hadj Moussa.”