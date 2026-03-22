Kenneth Perez deelt na De Klassieker een compliment uit aan de supporters van Feyenoord. Het is ‘eigenlijk best noemenswaardig’ hoe de fans zich gedroegen tijdens de wedstrijd tegen Ajax, zo vindt de analist van ESPN.

Het duel tussen Feyenoord en Ajax eindigde zondagmiddag in 1-1. Ajax pakte negen minuten na de pauze de leiding via Sean Steur; een late penalty van Jakub Moder betekende de 1-1. Perez vreesde dat de aanwezige supporters anders zouden reageren op een tegenvaller zoals de 0-1.

“Dat is wel een compliment waard. De Feyenoord-supporters, die super ontevreden zijn, hebben het niet laten ontsporen na de teleurstelling van de 0-1”, zegt Perez. “Ik hoorde echt geluiden van: deze wedstrijd gaan ze sowieso laten staken als het niet gaat zoals ze willen. Na die 0-1 was het eigenlijk helemaal rustig, en bij de 1-1 eigenlijk ook.”

“Dan zie je toch dat ze denken: oké, 1-1, we moeten naar de finishlijn kruipen en behouden de voorsprong van vijf punten. Ik vind dat eigenlijk best noemenswaardig. Al zou het normaal moeten zijn dat je een wedstrijd niet laat ontsporen. Maar als je teruggaat naar wat we op het veld hebben gezien, dan verdient dat geen compliment”, doelt hij op het teleurstellende veldspel.