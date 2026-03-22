Kenneth Perez geeft Feyenoord-fans een compliment na wedstrijd tegen Ajax

22 maart 2026, 16:48
Jakub Moder scoort bij Feyenoord - Ajax
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Kenneth Perez deelt na De Klassieker een compliment uit aan de supporters van Feyenoord. Het is ‘eigenlijk best noemenswaardig’ hoe de fans zich gedroegen tijdens de wedstrijd tegen Ajax, zo vindt de analist van ESPN.

Het duel tussen Feyenoord en Ajax eindigde zondagmiddag in 1-1. Ajax pakte negen minuten na de pauze de leiding via Sean Steur; een late penalty van Jakub Moder betekende de 1-1. Perez vreesde dat de aanwezige supporters anders zouden reageren op een tegenvaller zoals de 0-1.

“Dat is wel een compliment waard. De Feyenoord-supporters, die super ontevreden zijn, hebben het niet laten ontsporen na de teleurstelling van de 0-1”, zegt Perez. “Ik hoorde echt geluiden van: deze wedstrijd gaan ze sowieso laten staken als het niet gaat zoals ze willen. Na die 0-1 was het eigenlijk helemaal rustig, en bij de 1-1 eigenlijk ook.”

“Dan zie je toch dat ze denken: oké, 1-1, we moeten naar de finishlijn kruipen en behouden de voorsprong van vijf punten. Ik vind dat eigenlijk best noemenswaardig. Al zou het normaal moeten zijn dat je een wedstrijd niet laat ontsporen. Maar als je teruggaat naar wat we op het veld hebben gezien, dan verdient dat geen compliment”, doelt hij op het teleurstellende veldspel.

➡️ Meer over Feyenoord

Lees ook:
Foto van Mister Ajax Sjaak Swart

Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

  • Gisteren, 10:22
  • Gisteren, 10:22
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV

PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

  • vr 20 maart, 16:14
  • 20 mrt. 16:14
  • 12
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

