zou zomaar bezig kunnen zijn aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. Volgens Santi Aouna van Foot Mercato is Mohamed Dahmane, de zaakwaarnemer van de Algerijn, momenteel druk in de weer om een transfer te regelen voor zijn cliënt.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van 3,5 miljoen euro aan het Belgische Patro Eisden voor de komst van Hadj Moussa. In zijn eerste seizoen in De Kuip ontwikkelde de vleugelspeler zich razendsnel tot een vaste waarde en was hij in 43 wedstrijden in alle competities goed voor elf goals en vijf assists.

Hadj Moussa werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam, toen Benfica interesse in hem zou hebben gehad. Uiteindelijk bleef hij echter én verlengde hij zijn contract met een jaar, tot medio 2030. Dit seizoen staat de teller bij Hadj Moussa na 34 wedstrijden op elf doelpunten en zes assists.

Volgens Aouna wordt Hadj Moussa door verschillende Europese topclubs in de gaten gehouden, maar hij laat in het midden om welke ploegen het zou gaan. Wat wel duidelijk is, is dat zijn zaakwaarnemer al met meerdere clubs contact heeft gehad over een eventuele transfer. Aouna stelt dat Feyenoord een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro wil zien voor de smaakmaker.