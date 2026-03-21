‘Zaakwaarnemer Hadj Moussa werkt hard aan zomerse transfer’

21 maart 2026, 18:11
Anis Hadj Moussa van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Anis Hadj Moussa zou zomaar bezig kunnen zijn aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. Volgens Santi Aouna van Foot Mercato is Mohamed Dahmane, de zaakwaarnemer van de Algerijn, momenteel druk in de weer om een transfer te regelen voor zijn cliënt.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van 3,5 miljoen euro aan het Belgische Patro Eisden voor de komst van Hadj Moussa. In zijn eerste seizoen in De Kuip ontwikkelde de vleugelspeler zich razendsnel tot een vaste waarde en was hij in 43 wedstrijden in alle competities goed voor elf goals en vijf assists.

Hadj Moussa werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam, toen Benfica interesse in hem zou hebben gehad. Uiteindelijk bleef hij echter én verlengde hij zijn contract met een jaar, tot medio 2030. Dit seizoen staat de teller bij Hadj Moussa na 34 wedstrijden op elf doelpunten en zes assists.

Volgens Aouna wordt Hadj Moussa door verschillende Europese topclubs in de gaten gehouden, maar hij laat in het midden om welke ploegen het zou gaan. Wat wel duidelijk is, is dat zijn zaakwaarnemer al met meerdere clubs contact heeft gehad over een eventuele transfer. Aouna stelt dat Feyenoord een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro wil zien voor de smaakmaker.

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
24
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

