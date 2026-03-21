Goed nieuws voor Feyenoord: heeft zaterdagmiddag deelgenomen aan de openbare training op Varkenoord. Daardoor lijkt het erop dat de Japanner De Klassieker tegen Ajax van aankomende zondag gaat halen.

Achter de naam van Watanabe stond een groot vraagteken in aanloop naar de clash tegen Ajax, maar zijn aanwezigheid op de training is een positief signaal voor de Rotterdammers. Naar verluidt trainde de verdediger volop mee. De verwachting is dat hij ‘gewoon’ gaat spelen tegen de Amsterdammers.

In eerste instantie werd juist verwacht dat Watanabe De Klassieker sowieso zou missen, nadat hij ook al ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van vorige week zondag. De Japanner had last van een tik die hij opliep tijdens het duel tegen NAC Breda (3-3). Net als Watanabe trainde ook Leo Sauer mee bij de Rotterdammers.

De mogelijke terugkeer van Watanabe zou een opsteker zijn voor Feyenoord, waar de spoeling behoorlijk dun is. Trainer Robin van Persie kan zondag in ieder geval geen beroep doen op vijftien spelers (!). Mogelijk wordt dat aantal nog uitgebreid naar zeventien, mochten Watanabe en Sauer uiteindelijk toch niet fit genoeg worden bevonden.