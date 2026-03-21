Goed nieuws voor Feyenoord: Watanabe lijkt tóch fit voor Klassieker

21 maart 2026, 14:43
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Goed nieuws voor Feyenoord: Tsuyoshi Watanabe heeft zaterdagmiddag deelgenomen aan de openbare training op Varkenoord. Daardoor lijkt het erop dat de Japanner De Klassieker tegen Ajax van aankomende zondag gaat halen.

Achter de naam van Watanabe stond een groot vraagteken in aanloop naar de clash tegen Ajax, maar zijn aanwezigheid op de training is een positief signaal voor de Rotterdammers. Naar verluidt trainde de verdediger volop mee. De verwachting is dat hij ‘gewoon’ gaat spelen tegen de Amsterdammers.

In eerste instantie werd juist verwacht dat Watanabe De Klassieker sowieso zou missen, nadat hij ook al ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van vorige week zondag. De Japanner had last van een tik die hij opliep tijdens het duel tegen NAC Breda (3-3). Net als Watanabe trainde ook Leo Sauer mee bij de Rotterdammers.

De mogelijke terugkeer van Watanabe zou een opsteker zijn voor Feyenoord, waar de spoeling behoorlijk dun is. Trainer Robin van Persie kan zondag in ieder geval geen beroep doen op vijftien spelers (!). Mogelijk wordt dat aantal nog uitgebreid naar zeventien, mochten Watanabe en Sauer uiteindelijk toch niet fit genoeg worden bevonden.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Tsuyoshi Watanabe

Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
24
1
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

