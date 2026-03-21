Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Lotomba in de basis, wijziging op het middenveld

Feyenoord ontvangt zondag Ajax in De Kuip voor De Klassieker, maar de ploeg van Robin van Persie lijkt flink gehavend aan de aftrap te verschijnen. In de cruciale strijd om de tweede plaats kunnen de Rotterdammers zich geen misstap permitteren, al moet de opstelling op diverse plaatsen worden aangepast door een uitpuilende ziekenboeg.

Er wordt in Rotterdam met spanning uitgekeken naar het duel, waarin Feyenoord het felbegeerde Champions League-ticket moet proberen veilig te stellen door de concurrentie achter zich te laten. Van Persie moet het in ieder geval doen zonder Mats Deijl, die geschorst is na zijn vijfde gele kaart, en Bart Nieuwkoop, wiens seizoen door blessureleed al voorbij is. Hierdoor lijkt Jordan Lotomba de logische vervanger op de rechtsbackpositie. In het hart van de defensie keert Anel Ahmedhodžić terug van een schorsing, terwijl het nog onzeker is of Tsuyoshi Watanabe fit genoeg is om naast hem te starten. De Japanner ontbrak vorige week tegen Excelsior, maar wordt bij tijdig herstel in de basis verwacht naast Ahmedhodžić en linksback Jordan Bos.

Middenveld zonder Hwang

Op het middenveld is de afwezigheid van In-beom Hwang een flinke aderlating voor de Rotterdammers. De Zuid-Koreaan kampt met een blessure, waardoor Jakub Moder naar verwachting opnieuw aan de aftrap zal verschijnen. Hij zal een linie vormen met Oussama Targhalline en Luciano Valente. Over die laatste is er goed nieuws te melden; Valente viel vorige week weliswaar uit, maar lijkt fit genoeg om te starten. Volgens Van Persie draaide de middenvelder "een goede trainingsweek", en wordt hij daarom gewoon bij de eerste elf verwacht.

Van Persie houdt vast aan Sterling

In de voorhoede lijkt Van Persie vast te houden aan de namen die de laatste weken het vertrouwen kregen. Anis Hadj Moussa en Raheem Sterling zullen de flanken bestrijken, met Ayase Ueda als aanspeelpunt in de spits. Vooral voor Sterling is er een belangrijke rol weggelegd; de aanvaller krijgt opnieuw de kans van zijn trainer om zich te laten zien in een grote wedstrijd. Van Persie gaf aan dat de ervaren buitenspeler inmiddels fysiek ver genoeg is en "klaar is om een hele wedstrijd te spelen", aldus de oefenmeester.

De hand van Advocaat

Naast de personele invulling wordt er ook tactisch het een en ander verwacht van Feyenoord in de confrontatie met Ajax. Sinds de aanstelling van Dick Advocaat als adviseur wordt er gespeculeerd over een meer behoudende aanpak om de defensieve organisatie te versterken. De verwachting is dan ook dat de ploeg zondag iets compacter zal opereren dan in voorgaande duels. Of de hand van de 'Kleine Generaal' daadwerkelijk zichtbaar zal zijn op het veld, moet de kraker in De Kuip gaan uitwijzen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.