Feyenoord deelt slecht nieuws: einde seizoen voor Bart Nieuwkoop

20 maart 2026, 16:45
Bart Nieuwkoop
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Slecht nieuws voor Feyenoord en Bart Nieuwkoop. De club laat op de eigen website weten dat de verdediger dit seizoen niet meer in actie komt. Uit medisch onderzoek is gebleken dat zijn knieblessure ernstiger is dan aanvankelijk werd gehoopt.

Nieuwkoop liep de zware blessure afgelopen zondag op tijdens de stadsderby tegen Excelsior. Vlak voor rust kwam hij in het veld om de geblesseerde In-beom Hwang te vervangen. In de tweede helft ging het echter mis en raakte Nieuwkoop zelf geblesseerd. Hij werd afgelost door Jordan Lotomba en liep in tranen naar de kleedkamer. Die emotie bleek helaas terecht. In plaats van een snelle terugkeer voor de laatste wedstrijden van het seizoen, wacht hem nu een operatie en een lang revalidatietraject.

Zorgen bij Van Persie

Trainer Robin van Persie maakt zich grote zorgen over de situatie. Voor hem is het wegvallen van de fysiek sterke back een harde klap, zeker omdat Feyenoord achterin al weinig fitte spelers over heeft in de spannende strijd om de tweede plaats. Na de wedstrijd legde Van Persie uit: "Het gevolg van spelers moeten wisselen is gewoon heel erg groot, dan wordt het een soort domino-effect. Bijvoorbeeld Bart vandaag, het was beter geweest als hij dertig minuten gespeeld had. Hij moet dan net even langer en uiteindelijk is dat niet de reden, maar daardoor ontstaat het wel. Zo loop je eigenlijk constant achter de feiten aan."

Gevolgen voor het team

Door deze blessure neemt de druk op de rest van de verdediging flink toe. De rechtsbackpositie is nu echt een probleemgebied geworden voor Feyenoord. Spelers zoals Lotomba krijgen de zware taak om dit gat de komende tijd op te vullen. Feyenoord laat weten dat Nieuwkoop zich nu volledig richt op zijn herstel. Het uiteindelijke doel is dat hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit genoeg is om met de groep mee te trainen.

Bart Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (7 mrt. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
10
0
2023/2024
Feyenoord
21
1
2023/2024
R. Union SG
2
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

