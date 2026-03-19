probeert zich tijdens wedstrijden af te sluiten van de negatieve geluiden die momenteel klinken over Feyenoord, zo laat hij weten in een interview op Feyenoord ONE. De middenvelder geeft aan er niet beter van te gaan spelen als hij ook op het veld bezig is met de kritiek, omdat dit wel wat met hem doet.

Feyenoord verkeert al maanden niet in goeden doen. De Rotterdammers lijden veel vaker dan gewenst puntverlies en als er wel wordt gewonnen, is dit vaak niet overtuigend. Van buitenaf is de druk op trainer Robin van Persie en zijn ploeg dan ook groot. De clubleiding is echter niet van plan om de trainer voor het einde van het seizoen de laan uit te sturen, zo maakte algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese bekend.

De spelersgroep krijgt de kritiek op het spel en de resultaten van de afgelopen tijd wel mee, zo laat Valente weten op de clubkanalen. “Ik probeer me ervan af te sluiten”, aldus de middenvelder. “Als ik in het veld sta, wil ik niet bezig zijn met wat er op dit moment allemaal speelt. Natuurlijk krijg je er wel wat van mee en draait het om ons, dus ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niks doet.” Valente benadrukt dat hij in wedstrijden probeert hier niet aan te denken. “Als je te veel bezig bent met de druk die je nu voelt en hoe het nu gaat, kom je in een negatieve sfeer. Dat wil je als voetballer niet.”

'Deze wedstrijd is anders dan normale wedstrijden'

Voor Valente staat zondagmiddag zijn eerste Klassieker in De Kuip op het programma, een moment waar hij al lang naar uitkijkt. “Het is de grootste rivaliteit in Nederland en gewoon een prachtige wedstrijd op zich. Ook toen ik nog bij Groningen speelde zag je gewoon dat dit anders is dan normale wedstrijden”, zegt de creatieveling met een lach op zijn gezicht. “Nu ben je er zelf onderdeel van. Ik kijk er heel erg naar uit en heb er heel veel zin in.”

De Kuip zal zondag een belangrijke factor spelen in het duel met Ajax, zo verwacht Valente. “De Kuip kan je eigenlijk een ander soort speler maken. Als je op den duur geen energie meer hebt en ze schreeuwen je met zijn allen naar voren, dan blijf je gaan. Dat is wel wat dit jaar nog het verschil kan maken. Wij willen supergraag, maar soms hebben we dat extra zetje nodig”, roept hij het publiek op om erachter te blijven staan. “De laatste tijd is dat anders, wat ook logisch is. Daar zorgen wij zelf voor en we nemen dat als groep op ons. Maar zondag moet iedereen er vanaf minuut één achter staan. Dan kan De Kuip hele andere dingen laten zien.”

'Hier doe je het voor als voetballer'

De wedstrijd tegen Ajax is niet de eerste topwedstrijd in De Kuip van Valente. Eerder dit seizoen had hij namelijk een basisplaats in de met 2-3 verloren topper tegen PSV in oktober, waarin hij de 1-1 voor zijn rekening nam. “Ik kijk die nog steeds best wel vaak terug. Als voetballer zijn dat de momenten waar je het voor doet. Dan is De Kuip een perfect voorbeeld.”