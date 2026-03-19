Live voetbal

Hwang ontsnapt aan botbreuk en komt dit seizoen mogelijk nog in actie

19 maart 2026, 12:17
Feyenoord-speler In-beom Hwang
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord heeft goed nieuws ontvangen over de kwetsuur van In-beom Hwang. De middenvelder heeft in de wedstrijd tegen Excelsior geen botbreuk opgelopen aan zijn enkel, maar kampt met bandletsel. Hierdoor kan de Zuid-Koreaan mogelijk dit seizoen nog in actie kan komen voor de Rotterdammers.

De schrik zat er afgelopen weekend goed in tijdens de stadsderby in De Kuip. Hwang ging na een duel met veel pijn naar de grond en moest het veld verlaten zonder dat hij op zijn eigen benen kon staan. Dit leidde direct tot grote zorgen over de inzetbaarheid van de sterkhouder. Enkele dagen later werd hij op krukken gespot in Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Een MRI-scan heeft inmiddels echter uitgewezen dat er geen sprake is van een breuk, al heeft de middenvelder wel schade aan zijn enkelbanden opgelopen waardoor hij voorlopig moet revalideren.

Hwang ontbreekt bij nationale ploeg

Door de blessure moet Hwang de komende interlandperiode van maart aan zich voorbij laten gaan. De Zuid-Koreaanse international is door bondscoach Hong Myung-bo buiten de selectie gelaten voor de oefenduels met Ivoorkust en Oostenrijk. Volgens de Koreaanse voetbalbond is de blessure niet ernstig, maar zal de speler de komende tijd in Rotterdam aan zijn herstel moeten werken. Er is door de bondscoach geen vervanger opgeroepen voor de afwezige middenvelder.

Geen einde seizoen voor Hwang

Aanvankelijk werd er gevreesd dat de blessure van Hwang weleens het einde van zijn seizoen zou kunnen betekenen. Inmiddels lijkt dat sombere scenario van tafel te zijn. Hoewel de middenvelder voorlopig aan de kant staat, is de verwachting dat hij bij een voorspoedig herstel later dit seizoen weer minuten kan maken in het shirt van Feyenoord.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws