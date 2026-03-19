Feyenoord heeft goed nieuws ontvangen over de kwetsuur van In-beom Hwang. De middenvelder heeft in de wedstrijd tegen Excelsior geen botbreuk opgelopen aan zijn enkel, maar kampt met bandletsel. Hierdoor kan de Zuid-Koreaan mogelijk dit seizoen nog in actie kan komen voor de Rotterdammers.

De schrik zat er afgelopen weekend goed in tijdens de stadsderby in De Kuip. Hwang ging na een duel met veel pijn naar de grond en moest het veld verlaten zonder dat hij op zijn eigen benen kon staan. Dit leidde direct tot grote zorgen over de inzetbaarheid van de sterkhouder. Enkele dagen later werd hij op krukken gespot in Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Een MRI-scan heeft inmiddels echter uitgewezen dat er geen sprake is van een breuk, al heeft de middenvelder wel schade aan zijn enkelbanden opgelopen waardoor hij voorlopig moet revalideren.

Hwang ontbreekt bij nationale ploeg

Door de blessure moet Hwang de komende interlandperiode van maart aan zich voorbij laten gaan. De Zuid-Koreaanse international is door bondscoach Hong Myung-bo buiten de selectie gelaten voor de oefenduels met Ivoorkust en Oostenrijk. Volgens de Koreaanse voetbalbond is de blessure niet ernstig, maar zal de speler de komende tijd in Rotterdam aan zijn herstel moeten werken. Er is door de bondscoach geen vervanger opgeroepen voor de afwezige middenvelder.

Geen einde seizoen voor Hwang

Aanvankelijk werd er gevreesd dat de blessure van Hwang weleens het einde van zijn seizoen zou kunnen betekenen. Inmiddels lijkt dat sombere scenario van tafel te zijn. Hoewel de middenvelder voorlopig aan de kant staat, is de verwachting dat hij bij een voorspoedig herstel later dit seizoen weer minuten kan maken in het shirt van Feyenoord.