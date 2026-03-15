Live voetbal 11

Drama voor Feyenoord: Hwang schreeuwt het uit van de pijn en valt uit

15 maart 2026, 15:23
Hwang
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Een drama voor In-Beom Hwang en Feyenoord. De middenvelder van de Rotterdammers viel zondagmiddag na veertig minuten spelen geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Excelsior. Daardoor komt ook deelname aan De Klassieker tegen Ajax voor de Zuid-Koreaan serieus in gevaar.

Hwang raakte tijdens een ontluisterende eerste helft van Feyenoord geblesseerd aan zijn enkel, na een duel met Noah Naujoks. De middenvelder schreeuwde het uit van de pijn en moest uiteindelijk onder begeleiding van twee leden van de technische staf het veld verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Het is opnieuw een aderlating voor Feyenoord, dat al kampt met zoveel blessureleed. Zo ontbraken tegen Excelsior alle centrale verdedigers, waardoor de Rotterdammers met twee middenvelders in het centrum van de defensie aan de wedstrijd moesten beginnen.

Volg hier live de wedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
2 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws