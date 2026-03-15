Een drama voor en Feyenoord. De middenvelder van de Rotterdammers viel zondagmiddag na veertig minuten spelen geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Excelsior. Daardoor komt ook deelname aan De Klassieker tegen Ajax voor de Zuid-Koreaan serieus in gevaar.

Hwang raakte tijdens een ontluisterende eerste helft van Feyenoord geblesseerd aan zijn enkel, na een duel met Noah Naujoks. De middenvelder schreeuwde het uit van de pijn en moest uiteindelijk onder begeleiding van twee leden van de technische staf het veld verlaten.

Het is opnieuw een aderlating voor Feyenoord, dat al kampt met zoveel blessureleed. Zo ontbraken tegen Excelsior alle centrale verdedigers, waardoor de Rotterdammers met twee middenvelders in het centrum van de defensie aan de wedstrijd moesten beginnen.

