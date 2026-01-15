PSV denkt opnieuw aan de komst van van Wolverhampton Wanderers, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De Eindhovenaren verkennen de markt voor een aanvallende versterking, nu Ricardo Pepi voorlopig uit de roulatie is met een armbreuk.

PSV kampt momenteel met een heus spitsenprobleem. Myron Boadu, Alassane Pléa en Pepi moeten allemaal voorlopig toekijken. Daardoor stond vleugelspeler Esmir Bajraktarevic woensdagavond in het bekerduel met FC Den Bosch (1-4 winst) in de punt van de aanval. PSV houdt de markt in de gaten als het gaat om een nieuwe spits, zo bevestigde algemeen directeur Marcel Brands afgelopen weekend. “Maar ik denk dat we alleen maar wat zullen doen als het daadwerkelijk iets toevoegt.”

Volgens Boualin heeft PSV de pijlen nu gericht op Hwang van Wolverhampton Wanderers. De Zuid-Koraanse aanvaller heeft een ‘interessant profiel’ voor de Eindhovenaren, omdat hij op meerdere posities in de voorhoede kan spelen. PSV zou inmiddels hebben geïnformeerd bij de zaakwaarnemer van de 29-jarige aanvaller. Hwang heeft nog een contract tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar in Engeland.

Wolverhampton staat momenteel op de laatste plaats in de Premier League met slechts zeven punten uit 21 duels en koerst dus in een rap tempo af op degradatie. Hwang kwam tot dusver in twintig officiële duels in actie, waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf. De Zuid-Koreaan was afgelopen zomer ook al in beeld bij PSV, toen Pléa een ernstige blessure had opgelopen. Destijds was het uiteindelijk Boadu die de stap naar Eindhoven maakte.