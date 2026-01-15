Live voetbal

‘PSV komt na blessure Pepi opnieuw uit bij Hee-Chan Hwang’

Hee-Chan Hwang van Wolverhampton Wanderers met Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
15 januari 2026, 16:22

PSV denkt opnieuw aan de komst van Hee-Chan Hwang van Wolverhampton Wanderers, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De Eindhovenaren verkennen de markt voor een aanvallende versterking, nu Ricardo Pepi voorlopig uit de roulatie is met een armbreuk.

PSV kampt momenteel met een heus spitsenprobleem. Myron Boadu, Alassane Pléa en Pepi moeten allemaal voorlopig toekijken. Daardoor stond vleugelspeler Esmir Bajraktarevic woensdagavond in het bekerduel met FC Den Bosch (1-4 winst) in de punt van de aanval. PSV houdt de markt in de gaten als het gaat om een nieuwe spits, zo bevestigde algemeen directeur Marcel Brands afgelopen weekend. “Maar ik denk dat we alleen maar wat zullen doen als het daadwerkelijk iets toevoegt.”

Volgens Boualin heeft PSV de pijlen nu gericht op Hwang van Wolverhampton Wanderers. De Zuid-Koraanse aanvaller heeft een ‘interessant profiel’ voor de Eindhovenaren, omdat hij op meerdere posities in de voorhoede kan spelen. PSV zou inmiddels hebben geïnformeerd bij de zaakwaarnemer van de 29-jarige aanvaller. Hwang heeft nog een contract tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar in Engeland.

Wolverhampton staat momenteel op de laatste plaats in de Premier League met slechts zeven punten uit 21 duels en koerst dus in een rap tempo af op degradatie. Hwang kwam tot dusver in twintig officiële duels in actie, waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf. De Zuid-Koreaan was afgelopen zomer ook al in beeld bij PSV, toen Pléa een ernstige blessure had opgelopen. Destijds was het uiteindelijk Boadu die de stap naar Eindhoven maakte.

Hee-Chan Hwang

Hee-Chan Hwang
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 29 jaar (26 jan. 1996)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
16
2
2024/2025
Wolves
21
2
2023/2024
Wolves
29
12
2022/2023
Wolves
27
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

