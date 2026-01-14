PSV heeft woensdagavond aan dertig productieve minuten genoeg gehad om zich ten koste van FC Den Bosch te plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB Beker. De koploper van de Eredivisie maakte in het eerste halfuur al het verschil en liep uit naar een 0-4 voorsprong, waarna de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie in de tweede helft eenmaal wat terug kon doen: 1-4.

Bosz gunde vaste krachten als Ivan Perisic, Joey Veerman, Guus Til en Yarek Gasiorowski rust in De Vliert, al nam het viertal wel plaats op de bank. Het leidde tot basisplaatsen voor onder meer Noah Fernandez en Armando Obispo. In de spits, waar PSV een probleem heeft door de blessures van Ricardo Pepi, Alassane Pléa én Myron Boadu, koos Bosz voor Esmir Bajraktarevic, van nature toch een buitenspeler.

PSV was vanaf de aftrap (die vanwege wat vuurwerk in een thuisvak vijf minuten werd uitgesteld) heer en meester. Op de eerste echte kans, een schot van Sergiño Dest, kon de Bossche doelman Pepijn van de Merbel nog redding brengen, maar na tien minuten hadden de bezoekers alsnog de voorsprong te pakken. Een wegdraaiende voorzet van Killian Sildillia werd door linksbuiten Couhaib Driouech tegendraads binnengekopt: 0-1. Nog geen twee minuten later lag ook de tweede erin: Dennis Man verschalkte Van de Merbel met een stiftje. Dat gebeurde ongelukkigerwijs in minuut 12, die door het publiek werd aangegrepen om met een emotioneel applaus stil te staan bij het tragische overlijden van een jonge supporter.

Den Bosch kreeg na de vroege 0-2 twee aardige kansen om iets terug te doen. Topscorer Kévin Monzialo zag zijn eerste schot echter door Sildillia van richting veranderd worden, waardoor hij er slechts een corner aan overhield. Even later kwam de spits tot een schotje van afstand, maar Matej Kovár lag in de goede hoek en kon zijn inzet zonder al te veel moeite keren. Aan de overkant was het vervolgens wél raak toen Bajraktarevic met een hard en hoog schot in de korte hoek de 0-3 liet aantekenen. Driouech maakte er binnen het halve uur zelfs 0-4 van, door uit de rebound raak te schieten nadat Van de Merbel nog redding had weten te brengen op een schot van Dest. Bosz haalde vervolgens Man naar de kant, op het oog uit voorzorg. Lucas Verkooijen was zijn vervanger. Gescoord werd er in het laatste kwartier van de eerste helft niet meer, waardoor beide ploegen met een 0-4 ruststand de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft leek PSV het wel te geloven. De echte drang naar voren ontbrak bij de Eredivisiekoploper, die de overwinning natuurlijk al lang en breed veilig had gesteld. Bosz wisselde gedurende de tweede helft geregeld door, zo maakten Gasiorowski (voor Dest) en later ook Perisic (voor Driouech) alsnog hun opwachting. Echt grote kansen leverde het niet op. Den Bosch ging wel nadrukkelijk op zoek naar een eretreffer, maar zag twee goals afgekeurd worden door scheidsrechter Rob Dieperink. Monzialo werd dan weer niet teruggefloten, maar mikte de bal oog in oog met Kovár naast. In minuut 78 kon het thuispubliek dan tóch juichen: invaller Danny Verbeek strafte halfhartig ingrijpen van Obispo af en pegelde de 1-4 tegen de touwen. Den Bosch kreeg daarna nóg wat kansjes, maar Kovár liet zich geen tweede keer passeren.