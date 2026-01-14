PSV zou komende transferzomer afscheid kunnen gaan nemen van drie huidige basisspelers. Dat is althans de verwachting die clubwatcher Rik Elfrink uitspreekt in een analyse in het Eindhovens Dagblad.

Elfrink stelt dat PSV de situatie de afgelopen twaalf maanden financieel heeft verbeterd. Een jaar geleden beschikte een aantal belangrijke krachten over een aflopend contract, zoals doelman Walter Benítez, verdediger Olivier Boscagli en aanvoerder Luuk de Jong. Zij zijn inmiddels vertrokken. Anderen, zoals Mauro Júnior, tekenden op hun beurt bij. Van de huidige vaste kern basisspelers ligt alleen Anass Salah-Eddine (nog) niet vast voor volgend seizoen. De linksback wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma. "Er ligt na twaalf maanden een veel gezondere basis onder de grootste stille reserve van de club: de waarde van de spelersgroep", concludeert Elfrink dan ook.

Volgens Elfrink 'ligt het vanuit financieel oogpunt wellicht voor de hand' dat Sergiño Dest komende zomer verkocht wordt. De Amerikaanse back heeft nog een contract tot medio 2028. Ook een zomerse verkoop van Joey Veerman (die eveneens tot medio 2028 vastligt) en Ismael Saibari (2029) ligt volgens de clubwatcher voor de hand. Veerman was afgelopen maand al dichtbij een vertrek (naar Fenerbahçe), maar besloot uiteindelijk om het seizoen af te maken in Eindhoven.

Obispo, Salah-Eddine en Boadu

Ook een vertrek van Armando Obispo is volgens Elfrink logisch, aangezien de verdediger komende zomer zijn laatste contractjaar in gaat. Van de huurlingen lijkt Salah-Eddine ook te kunnen blijven, maar: "De speler en zijn management moeten evenwel ook zelf instemmen met een definitieve stap naar PSV", schrijft de journalist. Doelman Matej Kovár is inmiddels definitief overgenomen van Bayer Leverkusen. Tot slot is het nog de vraag wat er met Myron Boadu gaat gebeuren. De spits tekende afgelopen zomer een contract voor een seizoen, met een optie voor een tweede jaar. Vooral door blessures is zijn inbreng vooralsnog beperkt: Boadu kwam tot op heden nog maar vijf keer in actie voor PSV en was eenmaal trefzeker. De spits zal dan ook 'nog goede dingen moeten laten zien' om PSV te overtuigen de optie te lichten, aldus Elfrink.