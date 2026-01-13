Live voetbal

Peter Bosz heeft beslissing genomen over toekomst bij PSV

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 januari 2026, 15:06

Peter Bosz heeft een beslissing genomen. De trainer van PSV liet op het persmoment in aanloop naar het bekerduel met FC Den Bosch weten dat hij een keuze heeft gemaakt over het wel of niet verlengen van zijn aflopende contract.

De afgelopen periode ging het veelvuldig over de contractsituatie van Bosz in Eindhoven. Aan het einde van het seizoen loopt zijn verbintenis af en tot op heden heeft de coach geen duidelijkheid gegeven aan de clubleiding. PSV heeft Bosz inmiddels een laatste aanbod gedaan, waarop op korte termijn een reactie wordt verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Bosz zelf weet in ieder geval al wat hij gaat doen, maar houdt die beslissing voorlopig voor zich. “Ik ben er zelf allang uit”, gaf de trainer aan op het persmoment. Meer wilde hij daar niet over kwijt. “Het is een repeterend verhaal, maar als er nieuws is, dan zullen we het melden.”

Wat wel duidelijk is, is dat zowel supporters als bestuurders hopen dat Bosz langer in Eindhoven blijft. Sinds zijn komst naar het Philips Stadion is er binnen PSV grote tevredenheid over de prestaties en de ingezette lijn.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten fakkelt Regeer keihard af: ‘Aan de bal is hij héél slecht’

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ajax op voorsprong tegen Telstar

Manschot mist rode kaart bij Telstar – Ajax: ‘Achterlijk! Dit heeft niks met voetbal te maken!’

  • Gisteren, 21:10
  • Gisteren, 21:10
Peter Bosz

Derksen verwacht dat Bosz in toekomst alsnog bondscoach wordt

  • Gisteren, 15:28
  • Gisteren, 15:28
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Den Bosch - PSV

FC Den Bosch
18:45
PSV
16,00
8,00
1,13
Wordt gespeeld op 14 jan. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel