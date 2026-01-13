Peter Bosz heeft een beslissing genomen. De trainer van PSV liet op het persmoment in aanloop naar het bekerduel met FC Den Bosch weten dat hij een keuze heeft gemaakt over het wel of niet verlengen van zijn aflopende contract.

De afgelopen periode ging het veelvuldig over de contractsituatie van Bosz in Eindhoven. Aan het einde van het seizoen loopt zijn verbintenis af en tot op heden heeft de coach geen duidelijkheid gegeven aan de clubleiding. PSV heeft Bosz inmiddels een laatste aanbod gedaan, waarop op korte termijn een reactie wordt verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Bosz zelf weet in ieder geval al wat hij gaat doen, maar houdt die beslissing voorlopig voor zich. “Ik ben er zelf allang uit”, gaf de trainer aan op het persmoment. Meer wilde hij daar niet over kwijt. “Het is een repeterend verhaal, maar als er nieuws is, dan zullen we het melden.”

Wat wel duidelijk is, is dat zowel supporters als bestuurders hopen dat Bosz langer in Eindhoven blijft. Sinds zijn komst naar het Philips Stadion is er binnen PSV grote tevredenheid over de prestaties en de ingezette lijn.