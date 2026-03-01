Live voetbal

Ihattaren droeg goal tegen NEC op aan zaakwaarnemer

Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard
Foto: © Imago
1 maart 2026, 09:12

Mohamed Ihattaren heeft zijn doelpunt tegen NEC opgedragen aan zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez, zo vertelt hij na afloop van de zege van Fortuna Sittard bij ESPN. De middenvelder maakte op fraaie wijze de 1-2 in het met 2-3 gewonnen duel, waarna hij de goal voor de camera aan iemand opdroeg.

Fortuna Sittard wist zaterdagavond knap te winnen bij NEC: 2-3. Grote man aan Limburgse zijde was Ihattaren, die met een goal en twee assists bij alle treffers van zijn ploeg betrokken was. Het voormalig toptalent gaat er echter niet in mee dat het de ‘Mo-show’ was in het Goffertstadion. “Nee, we hebben vooral als een team gestreden”, maakte hij duidelijk. “We hebben een goede trainingsweek gedraaid, iedereen was goed gefocust en alles was duidelijk hoe we NEC konden verslaan. We geloofden in een goed resultaat en dat hebben we gerealiseerd.”

Artikel gaat verder onder video

Bij het zien van de beelden van zijn treffer, begint Ihattaren te grijnzen. “Die verdediger was het even kwijt, hè?”, lacht hij. “Hiervoor zit je op voetbal. Ik krijg ook de vrijheid om dit soort acties te maken”, geeft de 24-jarige linkspoot aan. Na zijn treffer liep Ihattaren naar de camera langs het veld om zijn doelpunt aan iemand op te dragen. “Deze was voor mijn zaakwaarnemer, José”, doelt hij op Fortes Rodriguez. “Hij zei voor de wedstrijd dat ik zou scoren en dat ik NEC in de vorige wedstrijd ook al pijn had gedaan. Dat hebben we nu weer als team gedaan.”

Ihattaren benadrukt heel blij te zijn met Fortes Rodriguez als zijn zaakwaarnemer en noemt hem een ‘hele fijne man’. “Hij heeft me ook geholpen om terug te keren in het profvoetbal. Daar blijf ik hem altijd dankbaar voor”, laat de creatieveling weten. Momenteel is hij nog niet bezig met de volgende stap in zijn carrière. “We bekijken het van de zomer wel, ik ben nu gefocust op Fortuna”, besluit hij.

