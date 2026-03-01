gaat spoedig de overstap maken naar Corinthians, waar hij gaat samenspelen met en . De 33-jarige middenvelder heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt met de Braziliaanse club. Eerder deze winter werd hij nog gelinkt aan een stap naar Feyenoord.

Lingard vertrok in januari bij het Zuid-Koreaanse FC Seoul, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Begin februari werd de middenvelder nog gelinkt aan een stap naar Feyenoord. De Engelsman stond gelijktijdig met Robin van Persie onder contract bij Manchester United, maar het tweetal stond nooit samen op het veld. Na de transfervrije komst van Raheem Sterling ging er in Rotterdam echter een streep door de naam van Lingard.

De aanvallende middenvelder heeft nu alsnog een nieuwe club gevonden en ook die heeft een Nederlands tintje. Volgens Romano heeft de Engelsman namelijk een akkoord bereikt met Corinthians over een contract voor een seizoen. Daarin is een optie opgenomen om langer met elkaar door te gaan. Zodra Lingard medisch gekeurd is, zal hij zijn contract in Brazilië tekenen en wordt hij ploeggenoot van Depay en Labyad.

Corinthians was niet de enige club die in de markt was voor het voormalig toptalent. De middenvelder zou namelijk verschillende aanbiedingen hebben gehad uit de Major League Soccer in de Verenigde Staten. Uiteindelijk heeft hij dus gekozen voor een avontuur in Brazilië.