Live voetbal 1

Jesse Lingard wordt na interesse van Feyenoord ploeggenoot van Depay bij Corinthians

Jesse Lingard
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
1 maart 2026, 09:56

Jesse Lingard gaat spoedig de overstap maken naar Corinthians, waar hij gaat samenspelen met Memphis Depay en Zakaria Labyad. De 33-jarige middenvelder heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt met de Braziliaanse club. Eerder deze winter werd hij nog gelinkt aan een stap naar Feyenoord.

Lingard vertrok in januari bij het Zuid-Koreaanse FC Seoul, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Begin februari werd de middenvelder nog gelinkt aan een stap naar Feyenoord. De Engelsman stond gelijktijdig met Robin van Persie onder contract bij Manchester United, maar het tweetal stond nooit samen op het veld. Na de transfervrije komst van Raheem Sterling ging er in Rotterdam echter een streep door de naam van Lingard.

Artikel gaat verder onder video

De aanvallende middenvelder heeft nu alsnog een nieuwe club gevonden en ook die heeft een Nederlands tintje. Volgens Romano heeft de Engelsman namelijk een akkoord bereikt met Corinthians over een contract voor een seizoen. Daarin is een optie opgenomen om langer met elkaar door te gaan. Zodra Lingard medisch gekeurd is, zal hij zijn contract in Brazilië tekenen en wordt hij ploeggenoot van Depay en Labyad.

Corinthians was niet de enige club die in de markt was voor het voormalig toptalent. De middenvelder zou namelijk verschillende aanbiedingen hebben gehad uit de Major League Soccer in de Verenigde Staten. Uiteindelijk heeft hij dus gekozen voor een avontuur in Brazilië.

➡️ Meer Corinthians nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Memphis Depay

Teamgenoten Memphis Depay roeren zich na vermeend racisme van Prestianni

  • do 26 februari, 16:01
  • 26 feb. 16:01
Gesprekken met Depay doorslaggevend voor komst Labyad naar Corinthians

Gesprekken met Depay doorslaggevend voor komst Labyad naar Corinthians

  • di 24 februari, 21:08
  • 24 feb. 21:08
Memphis Depay bij Corinthians

Depay ziet Corinthians bizarre penaltyserie overleven en bereikt halve finale

  • ma 23 februari, 11:08
  • 23 feb. 11:08
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Zakaria Labyad

Zakaria Labyad
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (9 mrt. 1993)
Positie: M, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
4
0
2024
30
6
2023/2024
Utrecht
9
0
2022/2023
Utrecht
7
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws