Corinthians is in de nacht van zondag op maandag ontsnapt aan een vroege uitschakeling in de kwartfinale van de Campeonato Paulista. De ploeg van had een zenuwslopende penaltyserie van maar liefst achttien strafschoppen nodig om af te rekenen met Portuguesa, een club die uitkomt op het vierde niveau van Brazilië. Na de reguliere speeltijd stond er een 1-1 gelijkspel op het scorebord in het Estádio do Canindé.

Voor Memphis verliep de avond in São Paulo moeizaam. De Oranje-international verscheen aan de aftrap, maar kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Terwijl Corinthians tegen een 1-0 achterstand aankeek, werd de aanvaller in de 66ste minuut naar de kant gehaald. Die achterstand had overigens al eerder op het bord kunnen staan, aangezien Portuguesa vlak voor hun openingsdoelpunt een strafschop onbenut liet. Waar Memphis vroegtijdig moest inrukken, bleef ex-PSV’er André Ramalho wel de volledige wedstrijd staan.

Krankzinnige strafschoppenserie

Corinthians sleepte er pas in de absolute slotfase een penaltyserie uit door in de vierde minuut van de extra tijd de gelijkmaker te scoren via Vitinho. De daaropvolgende strafschoppenreeks begon dramatisch voor de topclub door een misser van Rodrigo Garro, maar doelman Hugo Souza hield zijn ploeg op de been door twee penalty's te stoppen. Uiteindelijk viel de beslissing pas in de sudden death bij de achttiende strafschop, waardoor Corinthians met 8-7 won. Ramalho faalde niet in de reeks en schoot zijn eigen inzet onberispelijk binnen.

Weg naar de finale open

Door de moeizame overwinning mag Corinthians zich opmaken voor de halve finale tegen Grêmio Novorizontino, de ploeg die vorig seizoen nog uitkwam in de Série B. Deze wedstrijd wordt volgende week zondag, op 1 maart, afgewerkt. De andere halve finale is een kraker tussen de grootmachten Palmeiras en São Paulo. Mocht de ploeg van Memphis de eindstrijd van het staatskampioenschap bereiken, dan wordt deze over twee duels beslist op 4 en 8 maart.