Live voetbal 7

Telstar boekt ruime zege in degradatiekraker tegen NAC Breda

Telstar-spelers vieren de 1-0 van Ritmeester van de Kamp tegen NAC Breda
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 februari 2026, 21:59

Telstar heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt in de degradatiekraker tegen NAC Breda, dat in Velsen-Zuid met 3-0 werd verslagen. Jochem Ritmeester van de Kamp groeide met twee doelpunten uit tot de grote man bij de ploeg van Anthony Correia.

Nummer zestien van de ranglijst NAC pakte vorige week drie dure punten tegen FC Volendam (1-0), en verstevigde daarmee de voorsprong op nummer zeventien Telstar, dat op zijn beurt met 2-1 onderuit ging bij Feyenoord. Het gat tussen beide ploegen op de ranglijst bedroeg voorafgaand aan de onderlinge confrontatie vier punten.

Artikel gaat verder onder video

NAC begon sterker in Velsen-Zuid, en kreeg via Enes Mahmutovic (kopbal) en Amine Salama de eerste serieuze kansen om de score te openen. De ploeg van Carl Hoefkens liet dat echter na en zag Telstar daarna steeds beter in de wedstrijd komen. De thuisploeg meldde zich na een kwartier voor het eerst voor het doel van Daniel Bielica, maar Cedric Hatenboer mikte zijn schot in het zijnet. Even later bracht Bielica redding op een kansrijke kopbal van middenvelder Nils Rossen. Vlak voor rust was het alsnog raak: Jeff Hardeveld zette voor en Jochem Ritmeester van de Kamp klopte Bielica met het hoofd: 1-0. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.

Hoefkens greep in de rust in en plaatste een driedubbele wissel: Lewis Holtby, Salama en Clint Leemans stonden hun plekken af aan respectievelijk Rio Hillen, Pepijn Reulen en Boyd Lucassen. Dat had niet het gewenste effect, want Telstar trok het duel in de slotfase volledig na zich toe. Invaller Patrick Brouwer kreeg een kwartier voor tijd het thuispubliek bijna op de banken, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Bielica. Even later moest de NAC-keeper alsnog vissen: Brouwer legde goed terug en Ritmeester van de Kamp maakte beheerst zijn tweede van de avond: 2-0. Amper twee minuten later wist Bielica een schot van Hardeveld niet te klemmen en was Brouwer er als de kippen bij om de rebound binnen te schieten, waarmee hij de eindstand op 3-0 bepaalde.

Ondanks de nederlaag blijft NAC nog wel zestiende in de Eredivisie, maar waarde Brabanders bij winst een gat van zeven punten met Telstar hadden kunnen slaan, bedraagt het verschil nu dus nog maar één enkel punt. De ruime zege is voor Telstar niet alleen een fraaie opsteker in de strijd om lijfsbehoud, maar ook een mooie opmaat voor de halve finale van de KNVB Beker. Daarin neemt de promovendus het komende woensdag in Alkmaar op tegen AZ.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - NAC

Telstar
3 - 0
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jochem Ritmeester van de Kamp

Jochem Ritmeester van de Kamp
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 22 jaar (2 nov. 2003)
Positie: AM (C), M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
22
5
2025/2026
Almere
0
0
2024/2025
Almere
26
0
2023/2024
Almere II
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
24
-15
26
15
Volendam
24
-13
24
16
NAC
24
-11
22
17
Telstar
24
-13
18
18
Heracles
24
-31
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws