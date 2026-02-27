Telstar heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt in de degradatiekraker tegen NAC Breda, dat in Velsen-Zuid met 3-0 werd verslagen. groeide met twee doelpunten uit tot de grote man bij de ploeg van Anthony Correia.

Nummer zestien van de ranglijst NAC pakte vorige week drie dure punten tegen FC Volendam (1-0), en verstevigde daarmee de voorsprong op nummer zeventien Telstar, dat op zijn beurt met 2-1 onderuit ging bij Feyenoord. Het gat tussen beide ploegen op de ranglijst bedroeg voorafgaand aan de onderlinge confrontatie vier punten.

NAC begon sterker in Velsen-Zuid, en kreeg via Enes Mahmutovic (kopbal) en Amine Salama de eerste serieuze kansen om de score te openen. De ploeg van Carl Hoefkens liet dat echter na en zag Telstar daarna steeds beter in de wedstrijd komen. De thuisploeg meldde zich na een kwartier voor het eerst voor het doel van Daniel Bielica, maar Cedric Hatenboer mikte zijn schot in het zijnet. Even later bracht Bielica redding op een kansrijke kopbal van middenvelder Nils Rossen. Vlak voor rust was het alsnog raak: Jeff Hardeveld zette voor en Jochem Ritmeester van de Kamp klopte Bielica met het hoofd: 1-0. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.

Hoefkens greep in de rust in en plaatste een driedubbele wissel: Lewis Holtby, Salama en Clint Leemans stonden hun plekken af aan respectievelijk Rio Hillen, Pepijn Reulen en Boyd Lucassen. Dat had niet het gewenste effect, want Telstar trok het duel in de slotfase volledig na zich toe. Invaller Patrick Brouwer kreeg een kwartier voor tijd het thuispubliek bijna op de banken, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Bielica. Even later moest de NAC-keeper alsnog vissen: Brouwer legde goed terug en Ritmeester van de Kamp maakte beheerst zijn tweede van de avond: 2-0. Amper twee minuten later wist Bielica een schot van Hardeveld niet te klemmen en was Brouwer er als de kippen bij om de rebound binnen te schieten, waarmee hij de eindstand op 3-0 bepaalde.

Ondanks de nederlaag blijft NAC nog wel zestiende in de Eredivisie, maar waarde Brabanders bij winst een gat van zeven punten met Telstar hadden kunnen slaan, bedraagt het verschil nu dus nog maar één enkel punt. De ruime zege is voor Telstar niet alleen een fraaie opsteker in de strijd om lijfsbehoud, maar ook een mooie opmaat voor de halve finale van de KNVB Beker. Daarin neemt de promovendus het komende woensdag in Alkmaar op tegen AZ.