Valentijn Driessen heeft vraagtekens bij de naderende komst van Kees van Wonderen naar Feyenoord. De oud-voetballer van de Rotterdammers gaat naar verluidt aan de slag als nieuwe technisch directeur in Rotterdam-Zuid, een functie die hij niet eerder bekleedde in zijn voetballoopbaan. In zijn column voor De Telegraaf spreekt Driessen van ‘casino aan de Maas’.

De verwachting is dat Van Wonderen op korte termijn door Feyenoord wordt gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Daarmee volgt hij Dennis te Kloese op, die niet langer wil doorgaan in zijn dubbelrol als technisch directeur én algemeen directeur van de Rotterdamse club. Van Wonderen heeft dus nog geen ervaring als td. Daarnaast speelde hij gedurende zijn hele loopbaan in Nederland en werkte hij als trainer in het buitenland slechts enkele maanden bij Schalke 04. “Ook schort het aan internationale contacten, kennis van transferzaken en enige bagage op de (inter)nationale transfermarkt”, stelt Driessen in zijn column.

Driessen: ‘Dit doet het ergste vrezen voor Feyenoord’

Driessen ziet – niet als enige journalist – dat Feyenoord een gok neemt met de naderende aanstelling van Van Wonderen. “Het past in het plaatje van Feyenoord als casino aan de Maas. Het balletje is de laatste jaren echter weinig keren goed gevallen en dat doet het ergste vrezen voor Feyenoord”, aldus de journalist.

Gokjes van Te Kloese: ‘Hij negeert álle alarmbellen’

De chef voetbal van De Telegraaf verwijst in zijn column naar eerdere ‘gokjes’ van Te Kloese. Zijn ‘eerste grote misser’ was volgens hem de aanstelling van Brian Priske. “Tijdens de sollicitatieprocedure vergat hij de million dollar question te stellen: wat was de speelstijl die Priske voorstond bij Feyenoord?”

Priske kreeg acht maanden na zijn komst zijn ontslagbrief, waarna Robin van Persie het stokje overnam. “Te Kloese negeerde alle alarmbellen uit Friesland over het functioneren van Van Persie. Eén jaar Van Persie heeft Feyenoord sportief en financieel nauwelijks verder gebracht”, aldus Driessen.

Ook de komst van Raheem Sterling wordt gezien als een gok van Te Kloese. “Na een half uurtje Telstar is de sensatie over zijn komst direct weggeëbd”, besluit de journalist.