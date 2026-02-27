Live voetbal

Kees Smit ontevreden na vroege wissel: ‘Dit is jeugdigheid’

Kees Smit niet blij met wissel
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
27 februari 2026, 08:27

Voor Kees Smit zat het Conference League-duel met FC Noah (4-0) er na 68 minuten op. De middenvelder van AZ werd toen uit voorzorg naar de kant gehaald door trainer Lee-Roy Echteld. Smit baalde zichtbaar van het wisselmoment en stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

Smit ontbrak vier weken door een liesblessure, maar is op de weg terug bij AZ. In de uitwedstrijd tegen FC Noah maakte hij zijn rentree, terwijl hij afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam een helft meespeelde. Donderdagavond moest Smit genoegen nemen met 68 minuten, wat leidde tot zichtbare teleurstelling.

Toen het grote talent van de Alkmaarders zijn rugnummer op het bord van de vierde official zag verschijnen, reageerde hij vol ongeloof. Het moment kwam ter sprake in de nabespreking van Ziggo Sport. Khalid Boulahrouz begreep de reactie van Smit ergens wel: “Hij zat er zo lekker in en hij voelt aan alles dat het geen belemmering is om door te spelen. Hij was bijna foutloos, dan wil je gewoon lekker doorvoetballen. Dit is jeugdigheid”, stelde de oud-verdediger.

Echteld: ‘We willen Smit heel houden’

Ook Echteld werd na afloop gevraagd naar de reactie van Smit. “Dat ken ik wel van hem. Het is niet de eerste keer dat hij op het veld staat met mij als trainer, maar hij is gewoon een liefhebber. Ik kan daarvan genieten”, begon Echteld na afloop bij Ziggo Sport. “Van tevoren is zijn wissel besproken. We willen hem heel houden, want we hebben nog heel wat belangrijke wedstrijden. We willen natuurlijk dat hij daaraan meedoet”, aldus de opvolger van Maarten Martens.

AZ rechtte donderdagavond de rug in de return tegen het Armeense FC Noah, dat in de eerste wedstrijd met 1-0 te sterk was voor de Alkmaarders. Door doelpunten van Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans (twee keer) en Isak Jensen kende de ploeg van Echteld weinig moeite in de return: 4-0. Zodoende plaatsen de Alkmaarders zich voor de achtste finales van de Conference League.

