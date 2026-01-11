Hugo Borst vindt het maar niks dat mogelijk komende zomer al naar een Europese topclub verkast. De talentvolle middenvelder van AZ heeft in de woorden van Borst in de Eredivisie 'nog 'he-le-maal niets gepresteerd'. De journalist vermoedt bovendien dat het naderend afscheid van technisch directeur Max Huiberts een té grote rol speelt bij de mogelijke transfer van Smit.

Smit won in 2023 met AZ de UEFA Youth League en vestigde in dat toernooi zijn naam bij het grote publiek. "Met dat fantastische doelpunt tegen FC Barcelona", herinnert Borst zich in De Eretribune op ESPN hoe de jonge middenvelder tegen de Catalanen scoorde met een schot vanaf de middenlijn. De journalist, schrijver en columnist komt vervolgens met een forse kanttekening: "Maar als je kijkt naar het totaal aantal wedstrijden in de Eredivisie: 35 lullige wedstrijdjes. En daarin heeft hij twee goals in gemaakt, en twee assists gegeven."

Artikel gaat verder onder video

"Dat is niet bepaald indrukwekkend", oordeelt Borst. "Als je dan de berichtgeving over hem leest... Dan is nu Jorge Mendes aan hem toegevoegd, de zaakwaarnemer van de grote jongens op aarde. Van de orde van grootte van Mino Raiolia, die helaas niet meer leeft. Die kunnen echt wel wat forceren. Maar dan denk ik: we hebben het over een jochie van bijna twintig en dan gaan we nú al vooruitlopen en dan komen die bedragen rond, want Manchester City wil hem hebben en Real Madrid wil hem hebben... Een bedrag van 60 miljoen euro zou zomaar uitgekeerd kunnen worden aan AZ."

'Verstandig als Smit nog minstens 2,5 jaar in de Eredivisie rondloopt'

Borst denkt bovendien dat het naderende afscheid van technisch directeur Max Huiberts weleens een te grote rol kan spelen bij het mogelijke vertrek van Smit bij AZ. "Het zou daardoor weleens al heel vroeg kunnen plaatsvinden", signaleert hij. "Dan dank ik: 'Dat jij wil afsluiten met een megatransfer is hartstikke leuk voor je CV', maar het lijkt me verstandig dat die jongen nog minstens tweeënhalf jaar in de Eredivisie rondloopt. Vooruit, anderhalf jaar kan ook. Maar die móet niet van de zomer weg. Er zitten mij teveel ego's en andere belangen, heel veel geldbelangen ook, omheen. Om aan deze jongen heel veel geld te verdienen."

'Zonde om Kees Smit nú al Europa in te jagen'

"Huiberts neemt afscheid en zou natuurlijk niets liever willen dat hij een speler heeft verkocht voor 60 miljoen. Natuurlijk werkt het zo", vervolgt Borst zijn relaas. "Dan heeft hij het hartstikke goed gedaan, maar ik vind het zonde om Smit nú al Europa in te jagen. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt hij verkocht aan Manchester City of Real Madrid. Voor zo'n bedrag, dan kijken ze: 'Wat heb je in Nederland gepresteerd?'. Borst geeft zelf het antwoord: "He-le-maal niets. Hij heeft niéts gepresteerd. Hij heeft mooie passjes gegeven, we zien allemaal dat hij een 'Jezus-voetballer' is, maar hij is nog niks", aldus de journalist.