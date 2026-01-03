AZ laat voorlopig tóch niet op huurbasis vertrekken naar FC Volendam. De tijdelijke overstap van de 21-jarige middenvelder leek al helemaal in kannen en kruiken, maar een slechte prestatie bij een looptest gooit roet in het eten, zo bevestigt technisch directeur Max Huiberts aan Voetbal International.

Kwakman speelde de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis voor FC Groningen en ontwikkelde zich daar al snel tot basisspeler. Vol goede moed keerde hij afgelopen zomer terug in Alkmaar, waar hij zijn contract verlengde en dit seizoen voor zijn kans wilde gaan. Trainer Maarten Martens laat hem echter grotendeels links liggen: in de Eredivisie kwam Kwakman niet verder dan 103 speelminuten, verdeeld over zes invalbeurten. In de Conference League mocht hij drie keer meedoen, verder speelde hij geregeld mee met Jong AZ om wedstrijdritme te behouden.

Artikel gaat verder onder video

Een tijdelijke overstap naar provinciegenoot Volendam leek uitkomst te bieden, maar is vooralsnog afgeketst. "Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", vertelt Huiberts aan VI. "Misschien dat hij met zijn hoofd al ergens anders heeft gezeten. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is de niet de manier om weg te gaan bij AZ."

De technisch directeur wil overigens niet uitsluiten dat Kwakman later deze maand alsnog verhuurd gaat worden. In dat geval zal zijn plek in de selectie worden overgenomen door Kasper Boogaard (19), die in de eerste seizoenshelft twee keer in actie kwam voor AZ 1.