Live voetbal 6

AZ blokkeert verhuur Kwakman aan Volendam na slechte looptest: 'Werden we niet blij van'

Dave Kwakman, speler van AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
3 januari 2026, 16:36   Bijgewerkt: 16:44

AZ laat Dave Kwakman voorlopig tóch niet op huurbasis vertrekken naar FC Volendam. De tijdelijke overstap van de 21-jarige middenvelder leek al helemaal in kannen en kruiken, maar een slechte prestatie bij een looptest gooit roet in het eten, zo bevestigt technisch directeur Max Huiberts aan Voetbal International.

Kwakman speelde de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis voor FC Groningen en ontwikkelde zich daar al snel tot basisspeler. Vol goede moed keerde hij afgelopen zomer terug in Alkmaar, waar hij zijn contract verlengde en dit seizoen voor zijn kans wilde gaan. Trainer Maarten Martens laat hem echter grotendeels links liggen: in de Eredivisie kwam Kwakman niet verder dan 103 speelminuten, verdeeld over zes invalbeurten. In de Conference League mocht hij drie keer meedoen, verder speelde hij geregeld mee met Jong AZ om wedstrijdritme te behouden.

Artikel gaat verder onder video

Een tijdelijke overstap naar provinciegenoot Volendam leek uitkomst te bieden, maar is vooralsnog afgeketst. "Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", vertelt Huiberts aan VI. "Misschien dat hij met zijn hoofd al ergens anders heeft gezeten. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is de niet de manier om weg te gaan bij AZ."

De technisch directeur wil overigens niet uitsluiten dat Kwakman later deze maand alsnog verhuurd gaat worden. In dat geval zal zijn plek in de selectie worden overgenomen door Kasper Boogaard (19), die in de eerste seizoenshelft twee keer in actie kwam voor AZ 1.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jizz Hornkamp heracles AZ

Heracles bevestigt 'absolute recordtransfer' Hornkamp naar AZ

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
Jizz Hornkamp van Heracles Almelo

'Heracles vindt opvolger Hornkamp mogelijk bij AZ: Zeefuik kandidaat in Almelo'

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
'Jizz Hornkamp doorstaat keuring en tekent voor 4,5 jaar bij AZ'

'Jizz Hornkamp doorstaat keuring en tekent voor 4,5 jaar bij AZ'

  • Gisteren, 16:27
  • Gisteren, 16:27
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dave Kwakman

Dave Kwakman
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel