Heracles Almelo bevestigt dat clubtopscorer is verkocht aan AZ. De 27-jarige spits maakt in de woorden van de club een 'absolute recordtransfer' naar de club waarvoor hij als jeugdspeler ook al uitkwam.

Hornkamp speelde in de jeugdopleidingen van Ajax, AZ en sc Heerenveen, bij die laatste club maakte hij zijn debuut als prof. Via FC Den Bosch belandde hij bij Willem II, waarna hij in de zomer van 2023 werd ingelijfd door Heracles. In Almelose dienst bewees de spits zich definitief als doelpuntenmaker op het hoogste niveau: in 62 wedstrijden voor Heracles trof Hornkamp 29 keer doel.

Hornkamp verbreekt record Czyborra

Na tweeënhalf jaar komt de samenwerking tussen Heracles en Hornkamp dus ten einde. "De 27-jarige spits doorstond vrijdagmiddag met succes de medische keuring en tekende daarna voor 4,5 jaar. Voor Heracles Almelo is de verkoop van de speler een absolute recordtransfer", schrijft de Almelose club. De exacte transfersom is niet bekendgemaakt, maar ligt in ieder geval boven de 4,6 miljoen euro. Dat bedrag betaalde Atalanta Bergamo zes jaar geleden voor Lennert Czyborra.,

Reactie Faber

Ernest Faber, hoofdtrainer én technisch directeur van Heracles, legt uit dat zijn spits (die nog een half jaar vastlag met een optie voor een extra seizoen) de stap graag wilde maken: "Ook gezien de transfersom die ermee is gemoeid, zijn we in nauw overleg met de Raad van Commissarissen tot de conclusie gekomen dat deze transfer bedrijfsmatig een verstandige keuze is. Zowel voor Jizz als voor ons, is dit een win-winsituatie", aldus Faber.

Reactie Hornkamp

Tegelijkertijd maakt AZ op het digitale thuis melding van de komst van Hornkamp. "Voor mij is het een fantastisch begin van het nieuwe jaar", wordt de spits geciteerd door zijn nieuwe werkgever. "Ik had eigenlijk het idee om tot de zomer bij Heracles Almelo te spelen en dan een stap te maken. Maar toen AZ interesse toonde was het voor mij heel snel duidelijk dat ik daarvoor wilde gaan. Dat was voor mij een makkelijke keuze", aldus Hornkamp.

Reactie Huiberts

Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, legt uit waarom de komst van Hornkamp noodzakelijk was: "Met de aanvulling van Jizz hebben we weer meer opties die we ook nodig gaan hebben gezien de drie competities waarin we actief zijn. Er zitten weer veel wedstrijden op ons te wachten. Om dan de belasting op één spits neer te leggen, Troy Parrott in dit geval, is dat denken we te veel. Het is mooi dat er met de komst van Jizz meer concurrentie bij komt", aldus Huiberts.