Sterling heeft werkvergunning binnen en kan debuteren tegen Telstar

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 februari 2026, 18:43

Raheem Sterling heeft zijn werk- en verblijfsvergunning binnen, zo meldt Feyenoord op de officiële kanalen. Daardoor kan de aanvaller ingeschreven worden voor de Eredivisie en is hij zondag inzetbaar tegen Telstar.

Sterling zorgde vorige week voor een verrassing door een contract tot het einde van het seizoen te tekenen bij Feyenoord. De Engelsman moest nog wachten op zijn werkvergunning en kon zodoende nog niet trainen in Nederland. Omdat de regels in België minder streng zijn, reisde Feyenoord naar Brussel af om hem toch mee te laten doen.

De verwachting was dat Sterling donderdag zijn werkvergunning zou ontvangen, waardoor hij vrijdag kan worden aangemeld bij de KNVB. Als de werkvergunning van Sterling langer had geduurd, zou hij dit weekend nog niet speelgerechtigd zijn.

Inmiddels heeft Sterling zijn werkvergunning officieel binnen. Daardoor mag de 82-voudig international in actie komen voor zijn nieuwe club. Het is nog niet duidelijk of hij zondagavond om 20.00 uur tegen Telstar aan de aftrap kan beginnen, of dat hij als invaller zal debuteren.

