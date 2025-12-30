Kenneth Goudmijn en Nick van Aart zijn per direct weggestuurd uit de technische staf van AZ. Dat maakt de Alkmaarse club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De teleurstellende nummer zes van de Eredivisie neemt hiermee een opvallend besluit, aangezien de contracten van het tweetal onlangs nog werden verlengd.

AZ kent een moeizame eerste seizoenshelft en is mede dankzij een aantal teleurstellende resultaten afgezakt naar de zesde plek in de Eredivisie. Ook in de Conference League stelden de Alkmaarders teleur met een veertiende plaats. Daardoor plaatste de ploeg zich niet rechtstreeks voor de achtste finales.

Mede hierdoor stond de positie van Maarten Martens ter discussie, maar de clubleiding stelt de hoofdtrainer niet verantwoordelijk en laat in plaats daarvan keeperstrainer Van Aart en assistent-trainer Goudmijn per direct vertrekken uit de technische staf.

Deze beslissing is opvallend. Van Aart was al bijna vijftien seizoenen keeperstrainer bij AZ 1, terwijl Goudmijn zo’n vijf jaar op de bank zat als assistent bij de Alkmaarse hoofdmacht. Daarnaast werden de contracten van het tweetal in mei nog verlengd tot medio 2028. AZ meldt dat er met Goudmijn en Van Aart gesprekken worden gevoerd om te kijken of zij in een andere rol voor de club actief kunnen blijven.