Live voetbal

AZ grijpt keihard in: twee stafleden van Martens per direct weg

Maarten Martens en assistenten bij AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 december 2025, 11:45

Kenneth Goudmijn en Nick van Aart zijn per direct weggestuurd uit de technische staf van AZ. Dat maakt de Alkmaarse club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De teleurstellende nummer zes van de Eredivisie neemt hiermee een opvallend besluit, aangezien de contracten van het tweetal onlangs nog werden verlengd.

AZ kent een moeizame eerste seizoenshelft en is mede dankzij een aantal teleurstellende resultaten afgezakt naar de zesde plek in de Eredivisie. Ook in de Conference League stelden de Alkmaarders teleur met een veertiende plaats. Daardoor plaatste de ploeg zich niet rechtstreeks voor de achtste finales.

Artikel gaat verder onder video

Mede hierdoor stond de positie van Maarten Martens ter discussie, maar de clubleiding stelt de hoofdtrainer niet verantwoordelijk en laat in plaats daarvan keeperstrainer Van Aart en assistent-trainer Goudmijn per direct vertrekken uit de technische staf.

Deze beslissing is opvallend. Van Aart was al bijna vijftien seizoenen keeperstrainer bij AZ 1, terwijl Goudmijn zo’n vijf jaar op de bank zat als assistent bij de Alkmaarse hoofdmacht. Daarnaast werden de contracten van het tweetal in mei nog verlengd tot medio 2028. AZ meldt dat er met Goudmijn en Van Aart gesprekken worden gevoerd om te kijken of zij in een andere rol voor de club actief kunnen blijven.

➡️ Meer nieuws over AZ

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oranje-bondscoach Andries Jonker

Andries Jonker is ooit benaderd door Feyenoord en PSV: 'Maar nooit door Ajax'

  • Gisteren, 12:53
  • Gisteren, 12:53
Feyenoord - Panathinaikos

Grootste talent buiten topvijfcompetities speelt bij Feyenoord: Givairo Read

  • Gisteren, 10:55
  • Gisteren, 10:55
Robin Veldman

Winnen in De Kuip was niet het hoogtepunt voor SC Heerenveen: 'AZ was veel specialer'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Maarten Martens

Maarten Martens
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (2 jul. 1984)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel