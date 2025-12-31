Alex Kroes was nog maar net actief bij AZ, toen Ajax zich meldde en hij in Amsterdam aan de slag ging. Een opmerkelijke gang van zaken, vindt technisch directeur Max Huiberts.

“Dat was bijzonder”, blikt Huiberts terug in een interview met Voetbal International. Volgens de technisch directeur van AZ hadden beide partijen de intentie om lang met elkaar door te gaan. “Alex zei dat Ajax zijn club was, dat wisten wij natuurlijk ook wel", geeft Huiberts toe.

“Maar een verdere onderbouwing was er niet. Aan de voorkant was een dergelijk scenario nooit besproken. Anders hadden we daar misschien iets over in zijn contract kunnen zetten. Maar nu was het een mededeling van zijn kant: tot ziens”, herinnert de beleidsbepaler van de Alkmaarders zich.

Kroes ging bij Ajax aan de slag als technisch directeur, maar bij de Amsterdamse club vertrok hij spoedig. Hij stelde zijn positie ter beschikking nadat hij zag dat hij met de aanstelling van John Heitinga een fout had gemaakt.

Zijn opvolger is inmiddels ook bekend: Jordi Cruijff. Hij zal vermoedelijk na de winterse transferperiode het stokje overnemen van Kroes.