Alex Kroes is in de winterse transferperiode nog altijd verantwoordelijk voor het technische beleid bij Ajax. Volgens ESPN zal hij in de praktijk echter een ondersteunende rol gaan vervullen. De verwachting is dat hij in februari definitief de deur achter zich dichttrekt in de Johan Cruijff ArenA.

Kroes stelde na het ontslag van John Heitinga vorige maand zijn functie ter beschikking. De technisch directeur van de Amsterdammers vertrekt zodra zijn opvolger binnen is, maar in de tussentijd blijft hij wel verantwoordelijk voor het technische beleid. Dat betekent dat Kroes in januari nog de leiding zal hebben over de winterse transferperiode van Ajax. Toch weet ESPN dat zijn rol vooral ondersteunend zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Het sportnetwerk stelt dat Kroes niet van plan is om ‘over zijn eigen graf te regeren’. Daarom zal de bestuurder zich samen met financieel directeur Shashi Baboeram Panday gaan richten op de contractuele details van de transfers. De technische keuzes laat Kroes aan de technische staf en de directie, onder leiding van directeur voetbal Marijn Beuker.

Ajax mikt er momenteel op om de nieuwe technisch directeur na de winterse transferperiode te laten beginnen, waardoor Kroes naar verwachting begin februari definitief vertrekt uit Amsterdam. Op dit moment lijkt Jordi Cruijff de beste papieren te hebben om Kroes op te volgen, maar Ajax sprak onlangs ook met Maxwell en nog een buitenlandse kandidaat. De hoofdstedelingen spraken na een oriënterend gesprek in Barcelona vorige week ook in Amsterdam met Cruijff. Op dit moment heeft Ajax goede hoop op een akkoord.