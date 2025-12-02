Live voetbal 4

Cruijff bezoekt Ajax - FC Groningen, gesprekken met clubleiding en rvc

Jordi Cruijff
2 december 2025, 19:43

Jordi Cruijff heeft dinsdag met de directie en commissarissen van Ajax gesproken, zo meldt De Telegraaf. De zoon van de legendarische nummer veertien van de Amsterdammers is in beeld om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur. Daar lijkt hij de voornaamste kandidaat voor te zijn.

Ajax is momenteel druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Na het ontslag van John Heitinga stelde Kroes, wiens contract komende zomer afloopt, zijn functie onmiddellijk ter beschikking. De afgelopen periode passeerden meerdere namen de revue en sprak Ajax met Cruijff, Maxwell en Max Huiberts.

Nu lijkt het er sterk op dat Cruijff de nieuwe technische man gaat worden in het stadion vernoemd naar zijn vader. De 51-jarige oud-voetballer stapte maandag namelijk in het vliegtuig naar Nederland voor een gesprek met de clubleiding. Na een gesprek met algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker vorige week in Barcelona, was het voor Cruijff de eerste kennismaking met een deel van het bestuur. Daarnaast sprak de voormalig technisch directeur van Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona met de raad van commissarissen. Omdat Danny Blind vertrekt zodra er een opvolger is, wil hij niet meer betrokken zijn bij deze beslissing. Dirk Anbeek en Sirik Goeman zullen daarom het laatste woord hebben over de opvolging van Kroes.

Cruijff was dinsdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA aanwezig bij het duel tussen Ajax en FC Groningen, dat twee dagen eerder na zes minuten definitief werd gestaakt door vuurwerk op het veld. De Amsterdammers wonnen de wedstrijd met 2-0 door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
255 Reacties
15 Dagen lid
627 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laten we het gewoon maar afwachten. Het is nog lang niet zeker volgens mij. Hoewel het frappant is dat hij in Amsterdam is.

CG
2.761 Reacties
862 Dagen lid
13.416 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was maar slechts een voorgesprek!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

