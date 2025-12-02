Jordi Cruijff heeft dinsdag met de directie en commissarissen van Ajax gesproken, zo meldt De Telegraaf. De zoon van de legendarische nummer veertien van de Amsterdammers is in beeld om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur. Daar lijkt hij de voornaamste kandidaat voor te zijn.

Ajax is momenteel druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Na het ontslag van John Heitinga stelde Kroes, wiens contract komende zomer afloopt, zijn functie onmiddellijk ter beschikking. De afgelopen periode passeerden meerdere namen de revue en sprak Ajax met Cruijff, Maxwell en Max Huiberts.

Artikel gaat verder onder video

Nu lijkt het er sterk op dat Cruijff de nieuwe technische man gaat worden in het stadion vernoemd naar zijn vader. De 51-jarige oud-voetballer stapte maandag namelijk in het vliegtuig naar Nederland voor een gesprek met de clubleiding. Na een gesprek met algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker vorige week in Barcelona, was het voor Cruijff de eerste kennismaking met een deel van het bestuur. Daarnaast sprak de voormalig technisch directeur van Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona met de raad van commissarissen. Omdat Danny Blind vertrekt zodra er een opvolger is, wil hij niet meer betrokken zijn bij deze beslissing. Dirk Anbeek en Sirik Goeman zullen daarom het laatste woord hebben over de opvolging van Kroes.

Cruijff was dinsdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA aanwezig bij het duel tussen Ajax en FC Groningen, dat twee dagen eerder na zes minuten definitief werd gestaakt door vuurwerk op het veld. De Amsterdammers wonnen de wedstrijd met 2-0 door goals van Mika Godts en Aaron Bouwman.