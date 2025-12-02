Eintracht Frankfurt heeft zijn oog laten vallen op Ajax-toptalent (17). Volgens Sky Sports Deutschland houdt de Bundesliga-club de jonge middenvelder al langere tijd nauwlettend in de gaten en wordt serieus nagedacht over een poging in de zomer van 2026.

Steur wordt binnen de jeugdopleiding van Ajax gezien als een van de meest veelbelovende spelers van zijn lichting. De jeugdinternational van Ajax ligt nog tot 2028 vast, maar kreeg nog weinig kansen in het eerste elftal. Dit seizoen zat hij vijf keer bij de selectie. Dinsdag mocht hij twaalf minuten meespelen tegen FC Groningen (2-0). In de Keuken Kampioen Divisie en de UEFA Youth League kwam hij vaker aan spelen toe.

"Híj is werkelijk een heel groot talent", klinkt het in de XXL-uitzending van Sky Sports Deutschland wanneer de laatste transferspeculaties worden besproken. "Eintracht Frankfurt zit achter hem aan en observeert hem. De club richt zich op een transfer in de zomer. Hij is een van de spelers die bekeken wordt voor de zes- of achtpositie."

Afgelopen zomer hield Ajax nog de deur dicht voor een tijdelijke overstap van Steur. De middenvelder leek op weg naar FC Volendam en werd zelfs al in het shirt van de club gespot, maar de overgang ging op het laatste moment niet door. Hoewel hij sindsdien vaker werd opgenomen in de selectie, kwam hij onder John Heitinga nauwelijks aan speeltijd toe.