Waarschuwing voor Ajax: Eintracht Frankfurt wil Sean Steur

Waarschuwing voor Ajax: Eintracht Frankfurt wil Sean Steur
2 december 2025, 17:55

Eintracht Frankfurt heeft zijn oog laten vallen op Ajax-toptalent Sean Steur (17). Volgens Sky Sports Deutschland houdt de Bundesliga-club de jonge middenvelder al langere tijd nauwlettend in de gaten en wordt serieus nagedacht over een poging in de zomer van 2026.

Steur wordt binnen de jeugdopleiding van Ajax gezien als een van de meest veelbelovende spelers van zijn lichting. De jeugdinternational van Ajax ligt nog tot 2028 vast, maar kreeg nog weinig kansen in het eerste elftal. Dit seizoen zat hij vijf keer bij de selectie. Dinsdag mocht hij twaalf minuten meespelen tegen FC Groningen (2-0). In de Keuken Kampioen Divisie en de UEFA Youth League kwam hij vaker aan spelen toe.

"Híj is werkelijk een heel groot talent", klinkt het in de XXL-uitzending van Sky Sports Deutschland wanneer de laatste transferspeculaties worden besproken. "Eintracht Frankfurt zit achter hem aan en observeert hem. De club richt zich op een transfer in de zomer. Hij is een van de spelers die bekeken wordt voor de zes- of achtpositie."

Afgelopen zomer hield Ajax nog de deur dicht voor een tijdelijke overstap van Steur. De middenvelder leek op weg naar FC Volendam en werd zelfs al in het shirt van de club gespot, maar de overgang ging op het laatste moment niet door. Hoewel hij sindsdien vaker werd opgenomen in de selectie, kwam hij onder John Heitinga nauwelijks aan speeltijd toe.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gewoon opstellen. Want voor Taylor zullen ze niet komen.

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

