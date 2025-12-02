Ajax wist dinsdagmiddag tegen FC Groningen voor het eerst onder interim-trainer Fred Grim punten te pakken: 2-0. Het duel, dat zondag na zes minuten werd gestaakt wegens vuurwerk op het veld, werd zonder fans uitgespeeld. veroordeelt de actie en geeft aan dat het voor niemand in het voetbal een mooie week is geworden.

Ajax en FC Groningen stonden zondag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA, maar na zes minuten werd de wedstrijd definitief gestaakt, doordat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld werd gegooid. Dinsdag stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in een leeg stadion. Door doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman stapte Ajax als winnaar van het veld.

Artikel gaat verder onder video

Voor de camera van ESPN wordt Klaassen gevraagd naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend. “Je probeert zo min mogelijk van je stuk gebracht te worden”, begint de aanvoerder van de Amsterdammers. “Dat moet ook, want je hebt nu weer een belangrijke wedstrijd. Maar het is verre van ideaal. Ik denk dat het voor ons, voor Groningen, voor niemand in het voetbal een mooie week was.”

Klaassen maakt duidelijk dat Ajax in aanloop naar het restant van de wedstrijd maar een taak had: winnen. “Dat hebben we gedaan.” Toch baalt de middenvelder ervan dat dit in een leeg stadion moest gebeuren. “De ambiance is wel eens leuker geweest”, zegt Klaassen terwijl hij teleurgesteld om zich heen kijkt.