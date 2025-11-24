Ajax voert serieuze verkennende gesprekken met Jordi Cruijff (51) over de openstaande positie van technisch directeur. Menno Geelen en Marijn Beuker spreken maandag in het buitenland met de oud-international, zo melden diverse media in navolging van het Algemeen Dagblad. Via De Telegraaf is een foto naar buiten gekomen: het gesprek vond plaats in Barcelona.

Volgens betrokkenen gaat het nadrukkelijk om een oriënterende ronde. Beide partijen willen eerst duidelijk krijgen of er een klik is en of hun sportieve toekomstvisies op elkaar aansluiten. Pas wanneer dat beeld helder is, volgt de beslissing of het zinvol is om daadwerkelijk richting een contractvoorstel te bewegen.

Cruijff geldt intern als een van de belangrijkste opties om Alex Kroes op te volgen. Sinds Kroes zijn positie beschikbaar stelde na het vertrek van trainer John Heitinga, ligt de leiding van de zoektocht volledig in handen van Geelen en Beuker. Zij willen eerst de technisch directeur vastleggen, waarna Ajax kan doorpakken in de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer.

De 51-jarige Cruijff werkt sinds begin dit jaar als adviseur voor de Indonesische voetbalbond. In het verleden bekleedde hij al bestuurlijke functies bij AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv en FC Barcelona. De voormalige jeugdspeler van Ajax blijft vanwege zijn achternaam én ervaring een logische naam in Amsterdamse bestuurskringen.

"Het klopt dat we met belangrijke trajecten bezig zijn. Daar laten we ons over uit als er nieuws is te melden. Dat is nu nog niet het geval", laat Geelen weten aan De Telegraaf. Volgens Cruijff is het 'niet het moment om iets te zeggen'. De krant deelt een foto, gemaakt door een in Spanje werkzame Nederlander. Bij het gesprek in in het voormalige Rey Juan Carlos-hotel waren Geelen, Beuker, Cruijff en diens manager Soufian Asafiati aanwezig.

Verschillende geluiden over Cruijff

Vorige week woensdag stelde Robert Maaskant dat Cruijff geen oren heeft naar de functie; een dag later meldde journalist Valentijn Driessen dat de komst van Cruijff nog helemaal niet van de baan is. Vrijdag zei collega Mike Verweij dat gevoel te delen.

“Ik heb nog steeds het idee dat hij nog wel op één staat bij Ajax”, zei Verweij. “Er zullen ongetwijfeld binnenkort ook wel gesprekken gevoerd gaan worden. Maar de vraag is: hoe is het draagvlak binnen de club? Je hebt wel met Louis van Gaal te maken, adviseur van de raad van commissarissen. Het is geen geheim dat Cruijff en Van Gaal – Johan Cruijff, in dit geval - niet zo goed gingen met elkaar. Hoe staat Van Gaal ertegenover, hoe denkt de bestuursraad erover? Over de structuur is het vaak gegaan: veel mensen zullen hun mening moeten geven. Maar ik heb het dat Cruijff de nummer één kandidaat van de directie is.”