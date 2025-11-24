gaf afgelopen week in gesprek met De Telegraaf aan dat hij merkt dat Fred Grim andere accenten legt bij Ajax, zonder veel te veranderen. Op de persconferentie van maandag wordt de interim-trainer hierover bevraagd, maar die weet niet waar de middenvelder op doelde.

De ploeg van Grim leed zaterdag in eigen huis een historische nederlaag tegen Excelsior, dat voor het eerst in de geschiedenis won bij Ajax. Een dubbelslag van Noah Naujoks werd de Amsterdammers fataal: 1-2. Hoewel er onder Grim nog niet werd gewonnen, gaf Taylor na afloop van de wedstrijd aan dat hij wel merkt dat de interim-coach andere accenten legt dan zijn voorganger John Heitinga, zonder grote wijzigingen door te voeren. “Elke trainer heeft zijn eigen idee, en Fred dus ook. Het strijdplan is niet volledig anders, maar hij legt wel zijn eigen nuances”, aldus Taylor.

Op de persconferentie van maandag in aanloop naar het Champions League-duel met Benfica wordt Grim gevraagd deze uitspraken van de middenvelder toe te lichten. “Daar zou ik graag op willen antwoorden, maar ik weet niet waar Kenneth op doelt”, zegt de interim-coach. “Ik heb wel aangegeven dat alleen het poppetje veranderen niet de oplossing is.”

Volgens Grim moeten er zaken ‘fundamenteel’ veranderen om voor beterschap te zorgen. “Het teamproces zal de spelersgroep anders moeten oppakken, anders kom je niet tot succes. Ik denk dat hij daar op doelt, maar je zou die vraag beter aan Mika (Godts, red.) kunnen stellen. Maar het is wel iets wat noodzakelijk is, anders ga je dit niet omdraaien.”