Live voetbal

Driessen slacht Ajax: 'De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven'

Valentijn Driessen met Ajax-logo
Foto: © De Telegraaf/Realtimes
1 reactie
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
24 november 2025, 13:11

Valentijn Driessen heeft geen spaan heel gelaten van Ajax na de smadelijke 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Excelsior. De Amsterdammers zakten opnieuw door de ondergrens en volgens de journalist is de volgende ondergrens dat Ajax zou worden opgeheven.

Ajax ging zaterdagavond op eigen veld onderuit tegen Excelsior, waardoor de Amsterdammers verder afglijden. Na dertien wedstrijden staat de ploeg op de zesde plaats in de Eredivisie met twintig punten. Ajax weet het hele seizoen nog niet te overtuigen en van de laatste drie Eredivisie-duels gingen er twee verloren. Zaterdag was het een dubbelslag van Noah Naujoks die de ploeg van Fred Grim de das omdeed.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen is Ajax daardoor opnieuw door een ondergrens gezakt. "De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven", vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. "Dat zei een Ajax-supporter ook al tegen mij. Dit is niets. Hier wil ik niet twee keer per week geconfronteerd mee worden. Het kan allemaal nog slechter dan iedereen dacht."

De journalist is van mening dat ervaren spelers van Ajax ook niet opstaan. "Pasveer, Sutalo en Weghorst zijn jongens waar je iets extra's van verwacht, maar die leveren gewoon ook niet. Dat betekent wel dat Ajax heel diep is gezonken. Ze verliezen thuis van Excelsior, dat is natuurlijk een blamage. Wat voor termen je er ook opplakt, het is beneden ieder Ajax-niveau."

Driessen stelt wel dat de interne onrust bij de club niet de oorzaak is van de slechte resultaten bij Ajax. "Ik zie het toch wel als twee losse werelden. Het verliezen van Excelsior is niet de schuld van het bestuur, de raad van commissarissen of de bestuursraad", aldus de chef voetbal van De Teleraaf. "Dat is direct een gevolg van slecht presteren op het veld en trainers die het niet op gang krijgen. Je maakt mij niet wijs dat het Ajax van nu minder kwaliteit, technisch en tactisch, heeft dan Excelsior. Er wordt gewoon niet goed gewerkt met deze spelers."

Wel is Driessen van mening dat er veel mis is in de top Ajax. Zo zitten de verkeerde mensen op de verkeerde plek volgens hem. "Ajax is nu bezig met een nieuwe technisch directeur. De huidige technisch directeur Alex Kroes gaat weg, die heeft niet gepresteerd. John Heitinga heeft niet gepresteerd, Marijn Beuker, de directeur topvoetbal, heeft niet gepresteerd want het heeft allemaal niets met topvoetbal te maken. En ook in de jeugdopleiding gaat het niet goed", vervolgt Driessen kritisch. "Ajax is aan alle kanten ziek, maar dat betekent niet dat je met dit materiaal kan verliezen van Excelsior", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vrij Dag
223 Reacties
554 Dagen lid
297 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik lees; er wordt niet goed gewerkt met de spelers. Ik schreef dit enige tijd geleden al, namelijk dat de zgn kenners, zowel hier alsook op tv of in hun column in dagbladen , maar lopen te emmeren over opstellingen, maar dat je door de weeks op trainingen het fundament moet leggen. Ik gaf hierbij oa het voorbeeld aan van lopende spelers, ik noemde toentertijd met name Zyech die van positie wisselde met een andere speler in hoog tempo, dat moet je oefenen. dan weten spelers wat de een zal doen en wat de ander moe doen. Ik hoor Heitinga en Grim maar emmeren over vastigheden, daar bouwen ze op. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen daar begint het allemaal mee

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
223 Reacties
554 Dagen lid
297 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik lees; er wordt niet goed gewerkt met de spelers. Ik schreef dit enige tijd geleden al, namelijk dat de zgn kenners, zowel hier alsook op tv of in hun column in dagbladen , maar lopen te emmeren over opstellingen, maar dat je door de weeks op trainingen het fundament moet leggen. Ik gaf hierbij oa het voorbeeld aan van lopende spelers, ik noemde toentertijd met name Zyech die van positie wisselde met een andere speler in hoog tempo, dat moet je oefenen. dan weten spelers wat de een zal doen en wat de ander moe doen. Ik hoor Heitinga en Grim maar emmeren over vastigheden, daar bouwen ze op. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen daar begint het allemaal mee

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel