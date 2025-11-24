Valentijn Driessen heeft geen spaan heel gelaten van Ajax na de smadelijke 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Excelsior. De Amsterdammers zakten opnieuw door de ondergrens en volgens de journalist is de volgende ondergrens dat Ajax zou worden opgeheven.

Ajax ging zaterdagavond op eigen veld onderuit tegen Excelsior, waardoor de Amsterdammers verder afglijden. Na dertien wedstrijden staat de ploeg op de zesde plaats in de Eredivisie met twintig punten. Ajax weet het hele seizoen nog niet te overtuigen en van de laatste drie Eredivisie-duels gingen er twee verloren. Zaterdag was het een dubbelslag van Noah Naujoks die de ploeg van Fred Grim de das omdeed.

Volgens Driessen is Ajax daardoor opnieuw door een ondergrens gezakt. "De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven", vertelt hij in Kick-off van De Telegraaf. "Dat zei een Ajax-supporter ook al tegen mij. Dit is niets. Hier wil ik niet twee keer per week geconfronteerd mee worden. Het kan allemaal nog slechter dan iedereen dacht."

De journalist is van mening dat ervaren spelers van Ajax ook niet opstaan. "Pasveer, Sutalo en Weghorst zijn jongens waar je iets extra's van verwacht, maar die leveren gewoon ook niet. Dat betekent wel dat Ajax heel diep is gezonken. Ze verliezen thuis van Excelsior, dat is natuurlijk een blamage. Wat voor termen je er ook opplakt, het is beneden ieder Ajax-niveau."

Driessen stelt wel dat de interne onrust bij de club niet de oorzaak is van de slechte resultaten bij Ajax. "Ik zie het toch wel als twee losse werelden. Het verliezen van Excelsior is niet de schuld van het bestuur, de raad van commissarissen of de bestuursraad", aldus de chef voetbal van De Teleraaf. "Dat is direct een gevolg van slecht presteren op het veld en trainers die het niet op gang krijgen. Je maakt mij niet wijs dat het Ajax van nu minder kwaliteit, technisch en tactisch, heeft dan Excelsior. Er wordt gewoon niet goed gewerkt met deze spelers."

Wel is Driessen van mening dat er veel mis is in de top Ajax. Zo zitten de verkeerde mensen op de verkeerde plek volgens hem. "Ajax is nu bezig met een nieuwe technisch directeur. De huidige technisch directeur Alex Kroes gaat weg, die heeft niet gepresteerd. John Heitinga heeft niet gepresteerd, Marijn Beuker, de directeur topvoetbal, heeft niet gepresteerd want het heeft allemaal niets met topvoetbal te maken. En ook in de jeugdopleiding gaat het niet goed", vervolgt Driessen kritisch. "Ajax is aan alle kanten ziek, maar dat betekent niet dat je met dit materiaal kan verliezen van Excelsior", besluit hij.