Live voetbal

Bosz wimpelt vermeende interesse van Ajax af

Peter Bosz
Foto: © Imago/Realtimes
9 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 november 2025, 11:39   Bijgewerkt: 12:00

Peter Bosz is niet van plan om in te gaan op de vermeende interesse van Ajax, zo geeft hij aan in De Coen & Sander Show op radiozender JOE. De oefenmeester heeft het naar zijn zin bij PSV en kan niet worden verleid om terug te keren naar Amsterdam.

Ajax nam begin deze maand afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer, na een dramatisch verlopen seizoensstart. De Amsterdammers hoopten Erik ten Hag aan te stellen als zijn opvolger, maar de voormalig trainer van Manchester United en Bayer Leverkusen besloot niet op de avances in te gaan. Daardoor mag Fred Grim voorlopig blijven zitten als interim-trainer. Inmiddels zijn er wel wat andere namen genoemd als mogelijke opvolgers van Heitinga, waar Bosz er een van is.

Artikel gaat verder onder video

In De Coen & Sander Show krijgt de trainer van PSV de vraag of de club die hij in seizoen 2016/17 naar de Europa League-finale leidde al heeft gebeld. “Over wat?”, houdt Bosz zich van de domme. De coach houdt zich absoluut niet bezig met de zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer. “Nee, ik ben trainer hier bij PSV. Ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. En ik ben helemaal gelukkig hier. Laat me lekker hier zitten”, maakt hij duidelijk.

Crisis Ajax geeft Bosz dubbel gevoel

Dat Ajax momenteel in een crisis verkeert, geeft Bosz een dubbel gevoel. “Natuurlijk kijk ik met een schuin oog mee”, stelt de oefenmeester. “Ik heb daar ook een jaartje mogen werken. Voor de mensen waar ik daar mee samenwerkte, is het natuurlijk verschrikkelijk allemaal.” Toch is de Amsterdamse crisis ook positief voor hem. “Voor ons als PSV is het niet erg, nee.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
9 9 reacties
Reageren
9 reacties
De kikker
259 Reacties
956 Dagen lid
366 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Vraag me af of er mensen waren die werkelijk dachten dat Bosz naar dit Ajax zou gaan. Beetje naïef 😂

Docker
100 Reacties
7 Dagen lid
209 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is weer hetzelfde liedje. De namen die worden genoemd worden genoemd door de media en de bekende analisten in praatprogramma's. "Ze moeten die halen, ze moeten die halen". Het is allemaal onzin. Er is vanuit Ajax geen enkel bericht gekomen dat er interesse is in Bosz. En dat hij inderdaad wél een goede optie zou zijn voor de club is heel wat anders. Mensen roepen maar wat.

Neesje
1.624 Reacties
1.154 Dagen lid
8.753 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sprookjes bestaan niet geloof niet dat er iemand serieus kan denken dat Bosz interesse zou hebben

CG
2.697 Reacties
853 Dagen lid
13.385 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mijn voorgevoel zei toch al dat hij niet zou komen, én gelijk is het. Ik ben nu dan ook heel erg benieuwd wie nu bij Ajax op het lijstje staat na deze afwijzing !!

BartVanderVeen24
707 Reacties
1.154 Dagen lid
3.673 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mijn gevoel zegt me dat Bosz zijn contract zal gaan verlengen en dat er een ' Nederlands elftal-clausule ' in zijn contract komt. Net als destijds bij Koeman met de Barcelona-clausule

dilima1966
2.808 Reacties
896 Dagen lid
15.648 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bosz gaat niet komen voor ajax Ik hoop zelf Xavi Hernández zo type dat die gehaald kan worden

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
126 Reacties
1.158 Dagen lid
1.116 Likes
real8madrid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbereikbaar voor Ajax. Net als Arne Slot, mocht hij eruit moeten bij LFC

FrankdeG
64 Reacties
7 Dagen lid
156 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie Slot nog zeker wel naar ajax gaan.

Quarlon
927 Reacties
1.154 Dagen lid
3.725 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou ook forse stap terug zijn. Ik hoor liever welke gekwalificeerde trainer er wel voor open staat om naar Ajax te komen. Zou Simonis nog op het lijstje staan van Ajax? B

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

De kikker
259 Reacties
956 Dagen lid
366 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Vraag me af of er mensen waren die werkelijk dachten dat Bosz naar dit Ajax zou gaan. Beetje naïef 😂

Docker
100 Reacties
7 Dagen lid
209 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is weer hetzelfde liedje. De namen die worden genoemd worden genoemd door de media en de bekende analisten in praatprogramma's. "Ze moeten die halen, ze moeten die halen". Het is allemaal onzin. Er is vanuit Ajax geen enkel bericht gekomen dat er interesse is in Bosz. En dat hij inderdaad wél een goede optie zou zijn voor de club is heel wat anders. Mensen roepen maar wat.

Neesje
1.624 Reacties
1.154 Dagen lid
8.753 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sprookjes bestaan niet geloof niet dat er iemand serieus kan denken dat Bosz interesse zou hebben

CG
2.697 Reacties
853 Dagen lid
13.385 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mijn voorgevoel zei toch al dat hij niet zou komen, én gelijk is het. Ik ben nu dan ook heel erg benieuwd wie nu bij Ajax op het lijstje staat na deze afwijzing !!

BartVanderVeen24
707 Reacties
1.154 Dagen lid
3.673 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mijn gevoel zegt me dat Bosz zijn contract zal gaan verlengen en dat er een ' Nederlands elftal-clausule ' in zijn contract komt. Net als destijds bij Koeman met de Barcelona-clausule

dilima1966
2.808 Reacties
896 Dagen lid
15.648 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bosz gaat niet komen voor ajax Ik hoop zelf Xavi Hernández zo type dat die gehaald kan worden

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
126 Reacties
1.158 Dagen lid
1.116 Likes
real8madrid
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbereikbaar voor Ajax. Net als Arne Slot, mocht hij eruit moeten bij LFC

FrankdeG
64 Reacties
7 Dagen lid
156 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie Slot nog zeker wel naar ajax gaan.

Quarlon
927 Reacties
1.154 Dagen lid
3.725 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou ook forse stap terug zijn. Ik hoor liever welke gekwalificeerde trainer er wel voor open staat om naar Ajax te komen. Zou Simonis nog op het lijstje staan van Ajax? B

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel