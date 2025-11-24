Peter Bosz is niet van plan om in te gaan op de vermeende interesse van Ajax, zo geeft hij aan in De Coen & Sander Show op radiozender JOE. De oefenmeester heeft het naar zijn zin bij PSV en kan niet worden verleid om terug te keren naar Amsterdam.

Ajax nam begin deze maand afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer, na een dramatisch verlopen seizoensstart. De Amsterdammers hoopten Erik ten Hag aan te stellen als zijn opvolger, maar de voormalig trainer van Manchester United en Bayer Leverkusen besloot niet op de avances in te gaan. Daardoor mag Fred Grim voorlopig blijven zitten als interim-trainer. Inmiddels zijn er wel wat andere namen genoemd als mogelijke opvolgers van Heitinga, waar Bosz er een van is.

Artikel gaat verder onder video

In De Coen & Sander Show krijgt de trainer van PSV de vraag of de club die hij in seizoen 2016/17 naar de Europa League-finale leidde al heeft gebeld. “Over wat?”, houdt Bosz zich van de domme. De coach houdt zich absoluut niet bezig met de zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer. “Nee, ik ben trainer hier bij PSV. Ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. En ik ben helemaal gelukkig hier. Laat me lekker hier zitten”, maakt hij duidelijk.

Crisis Ajax geeft Bosz dubbel gevoel

Dat Ajax momenteel in een crisis verkeert, geeft Bosz een dubbel gevoel. “Natuurlijk kijk ik met een schuin oog mee”, stelt de oefenmeester. “Ik heb daar ook een jaartje mogen werken. Voor de mensen waar ik daar mee samenwerkte, is het natuurlijk verschrikkelijk allemaal.” Toch is de Amsterdamse crisis ook positief voor hem. “Voor ons als PSV is het niet erg, nee.”