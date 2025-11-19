De mogelijke komst van Jordi Cruijff naar Ajax is nog niet van de baan, zo meldt Valentijn Driessen woensdagavond in Vandaag Inside. De 51-jarige zoon van clubicoon Johan Cruijff is in Amsterdam in beeld als opvolger van technisch directeur Alex Kroes.

Kroes verbond twee weken geleden zijn toekomst aan die van de ontslagen hoofdtrainer John Heitinga en stelde zijn positie per direct beschikbaar. Op verzoek van zijn mede-directieleden en de raad van commissarissen blijft hij voorlopig nog wel aan, tot Ajax een opvolger heeft gevonden. De naam van Jordi viel al snel, maar Robert Maaskant zegt in Voetbalpraat op ESPN dat hij 'in de wandelgangen hoort dat Jordi er geen trek in heeft om nu naar Ajax te gaan'. De bestuurlijke onrust die momenteel bij Ajax heerst zou daar de oorzaak van zijn.

'Als het niks was geworden had Ajax dat al lang laten weten'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen is een mogelijk dienstverband in het stadion dat de naam van zijn vader draagt echter nog wél een optie voor Jordi. "Het gaat iedere keer over Jordi Cruijff, dat is best wel serieus, ja", zegt de chef voetbal van De Telegraaf. "Daar is wel contact geweest. En als dat niks zou zijn geworden, dan had Ajax al lang laten weten dat dat een no-go is. Maar op een gegeven moment is er toch wel contact geweest én er is nog steeds contact."

Wierd Duk vraagt Driessen vervolgens naar de bewering dat Jordi 'niks met Ajax heeft', waarop de Driessen weer verduidelijkt: "Hij is nooit speler van Ajax geweest en nooit werkzaam geweest bij Ajax. Alleen jeugdspeler, toen zijn vader er hoofdtrainer was. Maar hij zal Ajax ongetwijfeld een warm hart toedragen."

Derksen: 'Dienstverband bij Ajax gevaarlijke aanstelling voor Jordi Cruijff'

Johan Derksen zou het 'een gevaarlijke aanstelling' voor Cruijff vinden. "Hij wordt dan op de naam van zijn vader gehaald. Je hebt geen enkele garantie dat die jongen daar zijn draai vindt. Hij heeft geen kijk op het Nederlandse trainerskorps. Hij zal waarschijnlijk met een Spanjaard komen óf Peter Bosz (die hij eerder naar Maccabi Tel Aviv haalde, red.). Maar als PSV hoort dat Jordi Cruijff de directeur van Ajax wordt, gaat PSV Bosz natuurlijk langer vastleggen."

Driessen loopt wel warm voor een hernieuwde samenwerking tussen Ajax en Bosz: "Dat zou natuurlijk geweldig zijn voor Ajax, als Bosz het wél zou doen. Niemand biedt garanties de afgelopen jaren. Dat hebben we wel gezien met Jan van Halst, Kroes... en wie hebben er niet gefaald daar? Danny Blind, dus wat dat betreft..."

VIDEO - Valentijn Driessen heeft nieuws over zoektocht Ajax: 'Dat is best serieus'