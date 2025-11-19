De assistent van Philippe Clement doet in de Belgische media een boekje open over de vermeende belangstelling van Ajax. Clement zou in beeld zijn geweest als mogelijke opvolger van John Heitinga in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft inmiddels in Championship-club Norwich City een andere uitdaging gevonden.

Belgische media wisten reeds op 7 november, de dag waarop Heitinga zijn congé kreeg, te melden dat Clement één van de kandidaten zou zijn om bij Ajax in te stappen. De oud-trainer van onder meer Club Brugge, AS Monaco en Rangers FC zou echter niet de topkandidaat zijn, die 'eer' was voorbehouden aan Erik ten Hag - die inmiddels bedankt heeft voor een terugkeer op het oude nest. Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) ontkrachtte de geruchten over interesse in Clement drie dagen later in de podcast Kick-Off en insinueerde dat de zaakwaarnemers van de Belg achter de verhalen zouden zitten.

In gesprek met Sporza praat Stephan van der Heyden, die Clement bij Rangers assisteerde en nu ook samen met hem aan de slag is gegaan in Norwich, vrijuit over de vermeende interesse van Ajax. De 56-jarige assistent heeft naar eigen zeggen 'geen idee' waarom het er niet van is gekomen. "Philippe heeft er wel over gesproken, maar ik weet niet of dat echt heel concreet was. Zelf ben ik ervan overtuigd dat het niet het moment is om naar Ajax te gaan. Ik denk dat er daar te veel onzekerheid is, ook binnen het bestuur", aldus Van der Heyden.

Dat het uiteindelijk Norwich werd was in ieder geval niet om financiële redenen, licht Van der Heyden toe. "Er waren aanbiedingen uit Saudi-Arabië, Qatar en Japan, maar hij moet ook overtuigd zijn van het sportieve om iets neer te kunnen zetten." Die kans krijgt het duo in Engeland zeker. Norwich, dat in het seizoen 2021/22 nog in de Premier League actief was, staat momenteel 23e in de Championship - dat uit 24 clubs bestaat. Van der Heyden is echter positief: "Er komen nog heel veel wedstrijden aan. We weten uit het verleden dat het hier snel kan gaan. De ambitie is uiteraard om terug in de Premier League te geraken. Het bestuur weet ook dat dat niet voor dit jaar zal zijn, misschien ook niet voor volgend jaar. We hopen dat voor het einde van het contract te bereiken." Clement en Van der Heyden hebben tot medio 2029 getekend.